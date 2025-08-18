Nicola Zalewski è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Questa mattina il laterale italo-polacco si è presentato all’Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio per sostenere le visite mediche con il club bergamasco. Una volta completate, firmerà il contratto e ci sarà l’annuncio ufficiale da parte della società.

L’operazione si chiude sulla base di 17 milioni di euro. Per Zalewski, classe 2002, è pronto un contratto di 4 anni, con opzione per altri 2 anni di rinnovo a favore dell’Atalanta.

Curiosamente, il trasferimento avviene a relativamente poche settimane dal riscatto dell’esterno da parte dell’Inter per soli 6 milioni. Il club nerazzurro ha ora girato il giocatore all’Atalanta per quasi il triplo della cifra. Ufficialmente, la trattativa non è legata al futuro di Ademola Lookman, ma la tempistica e il prezzo hanno sollevato più di un sospetto tra gli addetti ai lavori.

Scontro acceso tra Matera e Camelio: “17 milioni? È uno scherzo”

L’affare Zalewski è esploso anche nel salotto di Radio Radio Lo Sport. Protagonisti di uno scontro acceso sono stati Daniele Matera ed Enrico Camelio, due voci note per essere spesso in forte disaccordo.

Matera non ha usato mezzi termini per esprimere i propri dubbi sul reale valore dell’operazione: “Enrico, tu credi davvero che Zalewski valga 17 milioni? Non posso credere che tu ne sia realmente convinto. La Roma l’anno scorso ha cercato di venderlo in tutti i modi… Ora vale 17 milioni? Chissà come mai…“ – ha affermato con tono polemico.

Camelio ha risposto difendendo il giocatore e l’investimento dell’Atalanta: “È pur sempre un giocatore della nazionale polacca. In fin dei conti, Ghilardi la Roma l’ha pagato pochi milioni in meno… Cosa c’è di strano?”

Uno scambio che ha infiammato la diretta e scatenato il dibattito tra i tifosi: per alcuni Zalewski è un talento inespresso, per altri un affare di mercato “gonfiato” ad arte.

Atalanta, 17 milioni per Zalewski: operazione brillante o cifra esagerata?

Il prezzo pagato dall’Atalanta apre inevitabilmente una riflessione. Zalewski, dopo un’annata altalenante, sembrava fuori dai piani della Roma, che lo aveva ceduto in prestito a gennaio. Ora il suo valore sarebbe più che raddoppiato in pochi mesi. Coincidenze di mercato o strategia pianificata?

Nel frattempo, i tifosi si dividono e i microfoni continuano a trasmettere scintille: la “questione Zalewski” potrebbe essere solo l’inizio di nuove polemiche nel mercato estivo.