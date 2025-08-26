Come amo spesso ripetere, Giorgio Orwell appare oggi a tutti gli effetti come un dilettante. La realtà distopica in cui viviamo ha infatti superato di diverse misure il capolavoro di Orwell 1984, l’opera probabilmente più distopica dell’intero novecento. Ebbene, qualche giorno fa il generale Vannacci si è immortalato con una foto che potremmo a ragion veduta definire ridicola. Una foto in cui il generale è immortalato in mare con una cernia dalla faccia non propriamente sveglia e allegra e con una scritta che suona grosso modo nel modo che segue: “La faccia della sinistra alle prossime elezioni”.

Un post piuttosto di basso livello indubbiamente, che rivela in maniera adamantina il tono del dibattito politico oggi in Italia.

Ma il peggio doveva evidentemente ancora arrivare. Leggiamo infatti su diverse testate giornalistiche che adesso gli ambientalisti hanno fatto un esposto contro il Vannacci per aver maltrattato la cernia con cui si è immortalato in foto: siamo effettivamente al ridicolo. E questa vicenda credo che ci insegni perfettamente le ragioni del successo inverosimile del Vannacci: un’uscita di basso livello a cui i suoi oppositori rispondono con uscite ancor più di basso livello se mai è possibile, tali da far apparire sempre di nuovo preferibile perfino le politiche e le dichiarazioni del Vannacci.

E dire che sarebbe facilissimo mettere sotto scacco politicamente il Vannacci, anziché attaccarlo con le solite sciocchezze del fascismo e dell’omofobia, basterebbe mostrare come egli, che aspira a essere oppositore del sistema, ne incarni perfettamente i due tratti salienti, che sono il neoliberismo e l’atlantismo, peraltro filo-israeliano.

Le sinistre però non possono farlo, dacché, se lo facessero, attaccherebbero anche sé stesse, dato che la New Left arcobalenica è liberista e atlantista quanto la destra bluette incarnata dal Vannacci. Come non mi stanco di ripetere ad nauseam, Vannacci ha ragione nel denunziare l’esistenza di un mondo al contrario. Peccato però che anche la sua visione politica, per le ragioni poc’anzi chiarite, ne sia espressione compiuta. Proprio così, il mondo al contrario di cui dice il Vannacci esiste, ed egli ha ragione, epperò la sua visione politica e figlia, sotto ogni profilo, di quel mondo al contrario che il Vannacci, con tanta enfasi, denuncia.

Questo, è non altro, è il punto fondamentale sulla questione Vannacci.

RadioAttività, lampi del pensiero quotidiano – Con Diego Fusaro