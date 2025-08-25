Parte col piede giusto Jasmine Paolini all’US Open 2025: l’azzurra supera l’australiana Destanee Aiava con un solido 6-2 7-6(4), conquistando l’accesso al secondo turno. Dopo un primo set dominato, Paolini ha dovuto gestire una maggiore resistenza nel secondo, ma ha mantenuto calma e lucidità, chiudendo il match al tie-break senza mai rischiare davvero.

In campo

Tra gli italiani in campo nella prima giornata, solo Luciano Darderi ha centrato il passaggio del turno, battendo facilmente Hijikata 6-2 6-1 6-2. Eliminati invece Luca Nardi, travolto da Machac (6-3 6-1 6-1), e Lucia Bronzetti, sconfitta in tre set dalla giovane Valentova (6-3 3-6 6-4). Novak Djokovic, al rientro dopo Wimbledon, ha vinto in tre set contro il giovane Tien (6-1 7-6 6-2), pur affrontando qualche difficoltà fisica nel secondo parziale. Tutto facile per Fritz e Shelton, entrambi avanti senza problemi.

Nel tabellone femminile avanzano anche Emma Raducanu, che torna a vincere a New York superando Shibahara 6-1 6-2, e Aryna Sabalenka, che liquida Masarova 7-5 6-1. Colpo a sorpresa della filippina Alexandra Eala, che recupera da 1-5 nel terzo set contro la testa di serie n.14 Tauson e vince 6-3 2-6 7-6. Sfortunata Danilovic, che spreca 7 match point e perde da Uchijima.

Chiude la giornata l’eliminazione a sorpresa di Daniil Medvedev, battuto in cinque set dal francese Bonzi. Avanza invece Jessica Pegula con un secco 6-0 6-4 su Sherif.