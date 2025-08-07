Possibile operazione di scambio che coinvolge anche la Juventus: il calciatore è una vecchia conoscenza della nostra Serie A.

La Juventus è ancora alle prese con le grandi manovre per mettere insieme una rosa davvero completa e competitiva in vista della prossima stagione. I bianconeri infatti puntano a dare il meglio di sé tra campionato, Coppa Italia e Champions League, cercando di tornare a dominare come qualche anno fa.

Non sarà facile, visto che le operazioni di mercato in entrata al momento sono piuttosto bloccate. Il motivo? I troppi esuberi ancora presenti nella rosa attuale, giocatori che non rientrano nel piano tattico di Igor Tudor e che occupano solo spazio (anche finanziariamente) all’interno del club.

Uno dei calciatori più ‘pesanti’ da questo punto di vista è Douglas Luiz. Il mediano brasiliano doveva essere il colpaccio della scorsa sessione estiva, l’uomo su cui rifondare il centrocampo della Juve. Invece si è rivelato essere un flop, mai in forma dal punto di vista atletico e subito fuori dai piani del club. Per poter fare nuove operazioni in entrata, la società bianconera dovrà trovare prima una soluzione per l’ex Aston Villa.

Scambio Juventus-Fenerbahce: Mourinho vuole Douglas Luiz, ecco chi arriva a Torino

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse concreto da parte del Nottingham Forest per Douglas Luiz, che sarebbe ben felice di tornare in Premier League. Peccato però che al momento non vi siano offerte reali né accordi tra le parti. In attesa di mosse ufficiali da oltremanica, si fa strada un’altra ipotesi per il brasiliano.

José Mourinho vorrebbe Douglas Luiz al centro del suo progetto tecnico, dandogli le chiavi del centrocampo del Fenerbahce. Il tecnico della formazione turca è un estimatore del calciatore della Juventus e sta cercando un profilo con le sue stesse caratteristiche per dare qualità al proprio gioco.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’affare di mercato potrebbe svilupparsi sulla base di uno scambio alla pari. Il Fenerbahce prenderebbe Douglas Luiz cedendo in cambio alla Juve il cartellino di Sofyan Ambrabat, centrocampista classe ’96 di origine marocchina.

Si tratta di un calciatore che conosce molto bene la Serie A italiana, avendo militato in passato con le maglie di Verona e Fiorentina, lasciando anche ottimi ricordi. Possibile che il profilo di Amrabat convinca maggiormente Tudor, poiché adatto a giocare nel 3-4-2-1 come centrale di centrocampo. Anche a livello economico sarebbe un buon affare, visto che Douglas Luiz percepisce ben 5 milioni netti a stagione, mentre Amrabat si accontenterebbe di massimo 3 milioni all’anno.