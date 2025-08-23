L’annuncio sconvolge l’intero mondo del tennis. Uno dei migliori atleti di questo sport ha deciso di ritirarsi senza alcun preavviso.

Il tennis è uno sport davvero appassionante e bellissimo, sia da giocare che da seguire, ma il problema riguarda i tanti, troppi impegni che durante la stagione vengono imposti ai giocatori di alto livelli. Il calendario ATP è infatti ricco di appuntamenti ed eventi, tanto che molti protagonisti si stanno lamentando da tempo per i tornei ravvicinati e stancanti.

Non è un caso se sono davvero pochi i tennisti di alto rango che riescono a raggiungere un’età sportivamente avanzata restando all’interno del circuito. Novak Djokovic ad esempio è una rarità, visto che in passato pochissimi atleti del suo livello sono riusciti a continuare almeno fino a 38 anni e giocarsi le proprie carte al massimo della forma.

Altri tennisti infatti perdono le motivazioni e soprattutto le energie. Come nel caso di un 30enne di ottimo livello che poche ore fa ha annunciato senza alcun preavviso il proprio ritiro dall’attività agonistica. Una notizia shock, che ha lasciato di sasso tutto il mondo ATP, tra cui anche Jannik Sinner che non molto tempo fa si era sfidato con il tennista in questione in un’importante competizione.

Kyle Edmund dice basta: l’ex numero 14 al mondo si ritira dal tennis che conta

A lasciare definitivamente il tennis giocato è Kyle Edmund, ottimo tennista britannico che in patria era considerato l’erede di un altro grande atleta come Andy Murray. A soli 30 anni Edmund ha scelto di appendere la racchetta al chiodo, dando la colpa ai troppi problemi fisici ed agli sforzi continui che il suo corpo cominciava a non sopportare.

Questo il messaggio accorato di Edmund che annuncia il suo ritiro: ”Il mio corpo ha raggiunto un punto di non ritorno. Gli ultimi cinque anni mi hanno messo a dura prova con tre interventi chirurgici e altri infortuni: polso, addome, anca e piede, tutti avvenuti nel tentativo di guarire. Guardando indietro, posso dire di aver fatto del mio meglio e di aver dato il massimo per tornare dov’ero. Non ho alcun rimpianto. Sono sempre stato una persona molto determinata e non ho dubbi che applicherò quello che ho imparato nel tennis a qualsiasi cosa farò in futuro”.

Nel 2018 Kyle Edmund ha toccato il suo picco massimo in carriera, raggiungendo il 14° posto nel ranking ATP, vincendo gli Open di Anversa e qualificandosi alle semifinali degli Australian Open. Peccato che una serie di infortuni abbiano rallentato l’ascesa del britannico, che ha incrociato Sinner non tanto tempo fa, precisamente a Melbourne nel 2023. L’ultimo torneo giocato da Edmund risale invece a luglio scorso, quando è stato sconfitto in finale dei Challengers di Nottingham dal suo connazionale Pinnington Jones.