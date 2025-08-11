Ecco cosa è successo a Jannik Sinner in quel di Cincinnati. Il tennista italiano, dopo la prima vittoria, è stato protagonista di questo episodio.

Come previsto, l’avventura di Jannik Sinner nel torneo Master 1000 di Cincinnati è cominciata nel migliore dei modi. Il tennista azzurro era reduce dal trionfo di Wimbledon e dunque dalle fatiche dell’erba inglese. Ma pare aver recuperato tutte le energie e si è presentato al top in Ohio.

La gara di debutto è durata meno di un’ora: Sinner ha liquidato il suo primo sfidante, Daniel Elahi Galan, in due set, col punteggio secco di 6-1, 6-1. Neanche lo staff tecnico di Jannik si aspettava che la gara durasse così poco. Per questo è stato immediatamente chiamato ad un allenamento extra sul campo in cemento di Cincinnati, così da non perdere il ritmo in vista delle prossime sfide.

Proprio durante la sessione di allenamento, fra l’altro a cui hanno assistito in diretta centinaia di spettatori, Sinner è andato incontro ad un piccolo ‘incidente‘. No, niente di grave e nessun infortunio per il fuoriclasse altoatesino. Bensì un episodio che ha fatto sorridere i presenti e che conferma il carattere e la voglia di migliorarsi sempre di più del numero 1 del ranking.

Sinner ed il siparietto con Vagnozzi in allenamento: “Sei una m***a!”

L’incidente di cui parliamo, che è stato svelato sia dalle telecamere del canale Youtube TennisTV, sia riportato dall’agenzia di stampa AdnKronos, ha riguardato dunque la sessione di allenamento di Jannik Sinner. Il tennista azzurro, dopo la vittoria su Galan, si è messo immediatamente al lavoro per preparare il prossimo match in programma.

Simone Vagnozzi, uno dei suoi coach personali, gli stava mimando e spiegando il gesto ideale da fare con il rovescio: “Quando ti muovi così fai la differenza. Cerca di stare sopra con le spalle e arrivare così. Quando riesci, se ci riesci“. Sinner ha completato la frase del tecnico in maniera sorprendente: “Sei una m***a, se non ci riesci sei una m***a!”.

Una frase rivolta a sé stesso, fatta per auto-incitarsi, anche in maniera ironica. Jannik non vuole mostrare debolezze ed intende seguire alla lettera le indicazioni dei suoi allenatori, che per questo motivo lo tengono sempre sulla corda e lo spronano. Evidentemente è un modo idoneo e corretto per far rendere al massimo il classe 2001.

Il prossimo impegno a Cincinnati vedrà Sinner sfidare nel secondo turno il canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 30 del torneo. I due non si sono mai incrociati in precedenza. Il match andrà in scena nella notte tra lunedì e martedì come orario in Italia.