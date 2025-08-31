Il Napoli è pronto ad uno smacco clamoroso alla Juventus: gli azzurri possono strappare il sì di questo talento di proprietà bianconera.

La Juventus è una squadra che ha rivalità in tutta Italia. Quella bianconera è sicuramente la società più tifata e supportata numericamente nel nostro paese, ma allo stesso tempo è anche quella più temuta ed odiata (sportivamente parlando). Infatti, oltre al derby cittadino con il Torino, sono tanti i duelli storici e tradizionali che si alimentano di queste rivalità.

Una delle piazze dove il nome Juventus non è certamente apprezzato, anzi viene indicato come segnale negativo e di opposizione, è senza dubbio Napoli. Nella splendida città partenopea la Juve viene vista come simbolo di strapotere del Nord, di ricchezza e presunzione, ovviamente sempre a livello calcistico e campanilistico. Ma negli ultimi anni la situazione si è ribaltata grazie ai due Scudetti vinti dal Napoli nel 2023 e nel 2025.

Oltre alle vittorie ed alla supremazia sul campo, il Napoli oggi vanta anche una possibilità di investimento e di spesa maggiore di quella della Juve. Tutto grazie ai risultati ottenuti ed alla politica virtuosa del patron Aurelio De Laurentiis, capace di investire quasi 130 milioni di euro nella sessione di mercato in corso.

Napoli, colpaccio in prospettiva: vuole il talento Baridò dalla Juventus Primavera

Non bastasse il grande sforzo economico per garantire ad Antonio Conte di primeggiare in campionato ed in Champions League, il Napoli è pronto ad investire anche in prospettiva futura. L’ultima notizia, lanciata da Tuttojuve.com, riguarda il possibile ingaggio di un giovanissimo talento che fa gola dalle parti del Vesuvio.

Il Napoli ha messo gli occhi su Francisco Baridò, fantasista argentino (di origini croate) che milita nel settore giovanile della Juventus. Il classe 2008 viene indicato come uno dei prodotti di maggior prospettiva del vivaio bianconero, ma il problema è che il contratto di Baridò andrà in scadenza a giugno prossimo.

In attesa di novità sul fronte rinnovo, il Napoli è pronto a farsi sotto e proporre un nuovo ingaggio al talento scovato dalle giovanili del Boca Juniors. Uno scippo in piena regola che sicuramente alla Continassa non prenderebbero bene. Ma ad oggi l’appeal del club azzurro potrebbe fare la differenza.

Francisco Martin Baridò, questo il suo nome completo, a 17 anni fa già la differenza. Lo scorso anno con la Juventus U-17 si è messo in evidenza, chiudendo la stagione con 8 reti e 9 assist grazie al piede mancino educatissimo. Il suo ruolo ideale è quello del trequartista puro, ma sa anche giocare come seconda punta o esterno offensivo.