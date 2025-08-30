Il finale di mercato regala sempre scenari inattesi, e nelle ultime ore prende quota un’ipotesi che, se concretizzata, potrebbe ridisegnare gli equilibri offensivi di Roma e Milan: lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.

Un’operazione che al momento resta ancora da definire ma che trova diverse chiavi di lettura interessanti. Entrambi i club cercano infatti di dare nuova linfa ai rispettivi reparti offensivi, e i due profili sembrano complementari alle esigenze delle squadre.

Perché lo scambio avrebbe senso

Alla Roma servirebbe un attaccante con grande mobilità dentro l’area, un profilo che ricordi – per movimenti – un Retegui: rapido, aggressivo sul primo palo, capace di attaccare lo spazio in profondità. Gimenez, 24 anni, si avvicina a queste caratteristiche: un centravanti dinamico, meno statico di Dovbyk, in grado di adattarsi a un calcio verticale e di pressing come quello che Gasperini predilige.

Il Milan, dal canto suo, avrebbe bisogno di un riferimento più fisico, un centravanti d’area capace di reggere l’urto con i difensori avversari e garantire peso offensivo. Dovbyk, con i suoi 29 anni e la sua esperienza internazionale, risponde perfettamente a questo identikit: un bomber strutturato, uomo da area di rigore, che potrebbe dare ai rossoneri soluzioni più classiche e immediate.

Il nodo della formula

Il vero punto interrogativo riguarda la formula dell’operazione. Un prestito secco lascerebbe infatti più di una perplessità. Perché, come sottoline Stefano Carina, se Gimenez dovesse esplodere sotto la guida di Gasperini – ipotesi tutt’altro che remota – la Roma si ritroverebbe tra le mani un giocatore valorizzato per poi riconsegnarlo al Milan, che a quel punto lo monetizzerebbe sul mercato.

Al contrario, se l’argentino non dovesse convincere, i giallorossi si ritroverebbero semplicemente a restituire il giocatore senza un vero beneficio tecnico. Ecco perché molti insistono sulla necessità di inserire almeno un diritto di riscatto, se non addirittura un obbligo condizionato.