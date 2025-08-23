Buona la prima per la Roma che batte il Bologna con un gol del nuovo acquisto Wesley. La squadra di Gasperini la spunta dopo una partita equilibrata, portata a casa con un gol di scarto e qualche preoccupazione. Il commento della partita del bomber Pruzzo e del Pres. Luigi Ferrajolo.

Luigi Ferrajolo: “La Roma è stata più pericolosa a sinistra, Wesley ha trovato il gol ma non è ancora in forma Rensch quando è entrato ha fatto bene. Finalmente c’è un centravanti che si muove, si fa vedere e lotta su ogni pallone. El Sharaawy ha giocato in un ruolo dove dovrà arrivare qualcuno. La società dovrà trovare un’ala sinistra. Va segnalato che da quando la gestione del manto erboso ha cambiato gestione, il campo è in pessime condizioni”.

Roberto Pruzzo: “La squadra ha un’idea di gioco che va migliorata, soprattutto nella tenuta fisica, ma le alternative ci sono e penso ne arriveranno anche altre. A me Wesley non è sembrato da 30 milioni, è un giocatore con dei limiti ma oggi è stato propositivo. Lui è più un’ala che un terzino, serviranno comunque dei cambi in quella zona perché anche nell’Atlanta Gasperini cambiava sempre i due esterni. Ho visto Hermoso, è ancora vivo, complimenti a lui. Ferguson mi è piaciuto, lotta e gioca coi compagni. Sotto porta può fare meglio, l’assist fatto a Koné è stato bello, purtroppo è stato sprecato malissimo”