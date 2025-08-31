Un nuovo avviso pubblico annuncia la possibilità di ottenere subito un’indennità di 450 euro. Ecco come fare richiesta.

Un’indennità di 450 euro è quella che possono ottenere alcuni soggetti che hanno determinati requisiti. In questo periodo di difficoltà economica questo aiuto può essere molto utile.

E così un avviso pubblico ha annunciato la possibilità di poter ottenere questi soldi. Ecco come fare richiesta.

Come ottenere l’indennità di 450 euro

L’avviso pubblico di Arpa Umbria annuncia una possibilità molto interessante per tanti cittadini, vale a dire il “Bonus per la partecipazione alla formazione Gol”, secondo cui giovani, donne, disoccupati e categorie vulnerabili che aderiranno ai percorsi formativi gratuiti del Programma Gol (Pnrr – NextGeneration EU) potranno ricevere un’indennità di partecipazione una tantum fino a 450 euro.

Il bonus “può essere richiesto per i corsi avviati dalla pubblicazione dell’Avviso (27 agosto 2025) fino al 31 dicembre 2025, una sola volta per tutta la durata del Programma”. Secondo l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Francesco De Rebotti questa misura mira a dare risultati tangibili e misurabili per i cittadini e le cittadine dell’Umbria.

L’assessore ha aggiunto che c’è un sensibile aumento del numero degli utenti che hanno partecipato a iniziative formative. “Al 31 luglio 2025 i beneficiari formati con il Programma GOL erano 8.897, pari al 71.3% del target, rispetto al 40% del 31 gennaio 2025 e 42.136 erano i beneficiari del programma GOL, risultato di gran lunga superiore al target di 38.706 raggiunto in anticipo rispetto all’obiettivo di dicembre 2025“.

Con l’incentivo previsto dall’ultimo avviso, secondo l’Assessore, ci saranno ulteriori adesioni, favorendo la formazione anche per le categorie più in difficoltà. L’obiettivo consiste nel raggiungere il numero di 12.473 formati entro il 2025. Questo bonus permette di frequentare gratuitamente i percorsi formativi del ricco Catalogo GOL, finalizzati ad accrescere l’occupabilità con particolare attenzione alle competenze digitali, sempre più richieste dalle imprese di un mercato del lavoro in costante evoluzione”.

La misura si rivolge a tutte le cittadine e i cittadini dell’Umbria attualmente privi di occupazione, persone in condizione di svantaggio, percettori di ammortizzatori sociali, lavoratori fragili, vulnerabili o con redditi molto bassi che a oggi non hanno fruito di una opportunità formativa. Il contributo economico spettante sarà proporzionale alla durata dei corsi e può arrivare fino a 450 euro. Insomma, questa è una buona opportunità di accrescere le proprie competenze in un mercato del lavoro che ne ricerca sempre tante ed è sempre in costante evoluzione.