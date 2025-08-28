Il giocatore argentino è sempre più vicino all’addio: la nuova pista porta ad un importante club che gioca in Champions League

Arrivata ormai alla stretta finale del mercato, la Juve non può più attendere oltre per completare quelli che sono gli obbligatoti tasselli stabiliti dalla dirigenza e dallo staff tecnico capitanato da Igor Tudor.

Messa in cascina la cessione in prestito (ma con obbligo di riscatto che scatta al verificarsi di determinate condizioni) di Douglas Luiz al Nottingham Forest, nelle ultime ore la società piemontese ha ricevuto, sempre dall’ambizioso club inglese, la proposta di acquisto di Nicolò Savona, il prodotto della Next Gen lanciato con successo lo scorso anno in prima squadra da Thiago Motta.

Ben 12 milioni è quanto messo sul piatto dalla società britannica rappresentata da Lina Souloukou, l’ex CEO della Roma. In attesa di capire la risposta del DG Comolli sull’assalto portato al giovane nativo di Aosta, ecco aprirsi un’altra strada in uscita. Una pista che consentirebbe alla Juve di lanciarsi, forte della possibilità di eventualmente rilanciare, all’assalto di Edon Zhegrova, l’esterno albanese-kosovaro di proprietà del Lille.

individuato, assieme all’ossessione Kolo Muani, come acquisto necessario per completare il fronte offensivo, il giocatore cercato nel recente passato anche dalla Roma, ha già detto ‘no’ ad un altro club francese: proprio questo rifiuto apre degli scenari davvero succosi per la dirigenza bianconera.

Nico Gonzalez, arriva l’aiuto di De Zerbi: prezzo già fissato

Proprio nelle ultime ore il tormentato Marsiglia di Roberto De Zerbi – non si è ancora spenta del tutto l’eco per l’incredibile vicenda che ha coinvolto Adrien Rabiot, ora addirittura possibile nuovo acquisto del Milan – avrebbe messo gli occhi su Zhegrova per il suo attacco.

Il calciatore, attualmente fermo per un problema agli adduttori, non avrebbe però dato la sua disponibilità al trasferimento, ‘costringendo’ di fatto il club della Provenza a ripiegare su un altro profilo quando però ormai mancano davvero poche ore alla chiusura della sessione di mercato.

Il Piano B di De Zerbi avrebbe assunto le fattezze proprio di Nico Gonzalez, uno dei conclamati esuberi tecnici di casa Juve. Pur portando parallelamente avanti la trattativa con l’Atletico Madrid per la cessione dell’argentino, i bianconeri non disdegnano l’affondo dei francesi, disposti a mettere sul piatto 25 milioni più 2 di bonus, per l’ex Fiorentina: qualora venisse perfezionata la cessione su queste basi, Comolli e soci potrebbero scatenarsi sul fronte Zhegrova, consapevoli che il Lille è e resta sempre bottega davvero molto cara.