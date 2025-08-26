Dove giocherà Ademola Lookman in questa stagione? Ecco le ultime indicazioni sul futuro dell’attaccante dell’Atalanta.

Il campionato di Serie A ha vissuto il suo primo atto nello scorso weekend. Ieri sera con la vittoria dell’Inter contro il Torino, un roboante 5-0, si è conclusa la prima giornata del nuovo campionato. Indicazioni ovviamente solo parziali da parte delle squadre scese in campo, ma intanto si è tornato a vivere il calcio giocato dopo i mesi di pausa estiva.

Ma il calciomercato non è ancora chiuso; il gong finale arriverà alle ore 20 in punto di lunedì 1 settembre. Sono tante ancora le situazioni intricate da risolvere: una su tutte, quella che riguarda il futuro dell’attaccante nigeriano Ademola Lookman, uno dei nomi più caldi dell’estate in corso. Il fuoriclasse dell’Atalanta ha fatto tanto parlare di sé, eppure al momento non si sa dove giocherà nella stagione appena cominciata.

Lookman è stato vicino all’Inter, che sembrava aver trovato l’accordo decisivo con i bergamaschi sulla base di 40 milioni più bonus. Ma a sorpresa l’Atalanta ha rifiutato tutte le proposte, mentre l’attaccante ha scelto per diniego di non presentarsi agli allenamenti. In quest’ultima settimana di mercato si dovrà decidere dunque il destino di Lookman, con altri club italiani interessati alla situazione.

Niente Inter: ecco dove finirà Lookman entro il 1 settembre secondo i bookmakers

In attesa di notizie e colpi di scena vari sul mercato, ci si affida anche alle quote degli scommettitori per capire la tendenza sulla situazione Lookman. Agipronews ha svelato i pronostici delle maggiori agenzie di scommesse su questa intricata questione di fine estate.

L’Inter è una situazione ormai sfumata, tanto da non essere più presa in considerazione, ma i bookmakers sono piuttosto certi che Lookman giocherà in una big di Serie A nella nuova stagione. Le agenzie Goldbet e Better puntano forte sul Napoli: il trasferimento del nigeriano alla corte di Antonio Conte si gioca a 3.00.

Gli azzurri effettivamente sono tra i club maggiormente interessati al futuro dell’ex Leicester, tanto da tenere aperta una porta al suo trasferimento entro lunedì prossimo. Più staccata l’ipotesi Juventus: un approdo di Lookman alla Continassa si gioca 7.00, dunque molto meno probabile dell’opzione Napoli.

Infine piccolo ma lontanissimo spiraglio per il Milan: un inserimento last-minute della squadra di Massimiliano Allegri viene quotato 15 volte la posta. Tutto fa presagire, a meno di colpi di scena clamorosi, che il Napoli sia l’unico club che faccia sul serio per il numero 10 dell’Atalanta. Altrimenti non è da escludere che Lookman possa restare a Bergamo e provare ad essere reintegrato, nonostante la piazza faccia fatica a perdonare le sue bizze.