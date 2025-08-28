L’ennesimo grave infortunio occorso all’alba della nuova stagione potrebbe sconvolgere il mercato della ‘Vecchia Signora’: stop lunghissimo

Qualcuno sostiene che tutto ciò sia diretta conseguenza di un calcio che non conosce soste. Di un calendario sempre più compresso che, oltre a penalizzare alla lunga lo spettacolo, stressa in modo indicibile i muscoli dei calciatori. Per non parlare dello stress e della stanchezza mentale che spesso accompagnano il tutto.

Pur non avendo ovviamente una controprova, stanno destando scalpore i tanti, troppi, infortuni gravi patiti dagli atleti proprio alla fine della preparazione estiva. Quando, si sa, i carichi di lavoro sono davvero importanti.

In ordine di tempo, ad aprire il triste bollettino medico (relativo solo ai casi più eclatanti in Serie A) ci ha pensato Romelu Lukaku, vittima di una lesione di alto grado del retto femorale della coscia: tempi di recupero stimati in almeno 4 mesi.

È poi toccato a Tomas Suslov, centrocampista del Verona, che ha subìto la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: in questo caso si parla di un rientro in campo stimato verso marzo-aprile.

Includendo nel conteggio anche il giamaicano Leon Bailey, acquistato dalla Roma e infortunatosi immediatamente durante il primo allenamento a causa di una lesione miotendinea del retto femorale destro, è stato un terribile incidente occorso ad un altro attaccante a scuotere la vigilia della prima giornata di campionato in Serie A.

Addio Milik, il polacco prende il posto dell’infortunato

“Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante la seduta di allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Matija Frigan ha interrotto l’attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per l’attaccante è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”, si legge nella nota ufficiale riportata dal club crociato prima dell’esordio in campionato contro la Juve.

E proprio nel club bianconero milita un calciatore che, oltre ad essere fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor, è già da tempo tra quelli da cui la dirigenza si aspetta di incassare dei soldi per un’auspicata partenza che ancora non arriva.

Dopo aver rinnovato, davvero a sorpresa, il suo contratto coi bianconeri lo scorso 30 aprile (il giocatore non è mai sceso in campo nella passata stagione a causa del persistere di un vecchio infortunio e il sopraggiungere di un nuovo problema), Arkadiusz Milik è ancora parte integrante della rosa.

Dopo un anno intero di inattività però, e con la necessità già espressa dall’allenatore di avere dei profili che siano pronti subito alla battaglia, l’immediato futuro dell’ex Napoli sembra segnato.

Secondo le ultime voci di mercato, Milik potrebbe proprio accasarsi nel club emiliano, dove giocherebbe un ruolo da protagonista in attesa che – tra non meno di 200 giorni – il giovane croato acquistato dal Parma non rientri dal suo sfortunato problema al ginocchio sinistro.