Esistono in parlamento e pure in magistratura. Ci sono le correnti politiche dentro il vaticano?

Lo Stato più piccolo e misterioso del mondo nasconde certamente misteri sconosciuti ai più, ultimo dei quali è stato il cosiddetto Codice Ratzinger, di cui ha parlato nella sua inchiesta il giornalista Andrea Cionci: forzato a rinunciare al ministerium, Benedetto XVI sarebbe finito in sede impedita, scegliendo di non parlare durante il pontificato di Bergoglio, se non tramite codici e segnali criptici.

E che dire di Leone?

“La difficoltà in cui si trova Leone”, sostiene Cionci, “è che da una parte la Chiesa istituzionale probabilmente gli ha consigliato di tenere tutto per adesso sotto al tappeto, ma lui è circondato da Bergogliani”. Il 15 agosto c’è una scena che potrebbe assumere le tinte di un giallo.

“Due splendidi bimbi biondi, chiaramente del tutto innocenti, sono stati mandati a salutare”. Uno di loro, quasi con aria di sfida, gli mostra la croce pettorale di Bergoglio, quella che tanti di voi conoscono, con quel simbolo massonico, il buon pastore con le braccia incrociate che è una posizione che si assume al 18° grado da Principe Rosa Croce. Un po’ come a dirgli “Noi abbiamo in mano il Vaticano, abbiamo le bandierine del Vaticano in mano, questo è il simbolo di Bergoglio, ricordati che sei circondato”.

“Questo gesto dei bambini”, messo in prima pagina da Avvenire, “che gli mostrano proprio la croce pettorale di Bergoglio con aria di sfida e Leone che la lascia cadere senza neanche benedire i due pargoletti, è qualcosa che ha inquietato molti.

Io credo sia un avvertimento, interessante sapere che cosa ne pensa Monsignor Leonardo Sapienza che è il Prefetto Reggente della Casa Pontificia e dovrebbe essere stato lui a organizzare questo spettacolino con i due bambini biondi, sarebbe interessante sapere qualcosa da lui”.