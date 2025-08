Possibile cessione nelle prossime ore della Lazio di uno dei suoi gioielli. Operazione utile anche per sbloccare il mercato in entrata.

La situazione del calciomercato in casa Lazio è ormai nota a tutti. La società biancoceleste non può effettuare operazioni in entrata per via dell’indice di liquidità sballato e fuori dai parametri richiesti. Per questo motivo la Consob non ha dato il via libera a nuovi investimenti per la società di Claudio Lotito.

Lo stesso patron biancoceleste non ha preso affatto bene tale decisione, scegliendo di entrare in rotta di collisione con la Federcalcio. Ma nel frattempo la squadra di Maurizio Sarri non può effettuare alcun acquisto; niente rinforzi per il tecnico toscano, che a giugno ha scelto di tornare nella Capitale, a solo un anno e qualche mese dalle sue precedenti dimissioni.

Le speranze di sbloccare il mercato in estate sono davvero scarne; piuttosto la Lazio sta lavorando per cercare di poter operare in vista della prossima sessione, quella di gennaio 2026. Per farlo potrebbe bastare una cessione onerosa, una plusvalenza che andrebbe a risistemare almeno parzialmente l’indice di liquidità ed il bilancio tra costi e ricavi del club.

Cancellieri sacrificato dalla Lazio per il bilancio: la neopromossa è in pole

Due i calciatori che la Lazio avrebbe messo sul mercato per fare plusvalenza ed ottenere un buon ricavo in nome del bilancio. Si tratta di Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin, entrambi esterni d’attacco che però non sono entrati nelle grazie del tifo biancoceleste.

Se Sarri potesse scegliere chi cedere, sicuramente indicherebbe Noslin, calciatore voluto dall’ex tecnico Marco Baroni ma che ha sempre peccato di discontinuità e poca grinta. Cancellieri invece sta giocando molto bene in questo pre-campionato e potrebbe avere una chance importante di restare alla Lazio, dopo i prestiti ad Empoli e Parma.

Ma il calciatore romano ha molte più richieste di mercato rispetto al collega olandese. Per questo la Lazio, almeno secondo quanto raccolto da Il Messaggero, potrebbe realmente sacrificare il classe 2002. Sulle tracce di Cancellieri si è inserito di recente il Pisa, squadra neopromossa in Serie A ed alla ricerca di rinforzi di categoria.

La cifra idonea per la cessione di Cancellieri è di 8 milioni di euro; in questo modo la Lazio otterrebbe una discreta plusvalenza (almeno di 4-5 milioni) e darebbe linfa vitale alle proprie casse. I nerazzurri pisani appaiono in pole rispetto ad altri club di Serie A, per ora interessati solo al prestito dell’esterno.

Per Noslin invece la situazione è più complessa, poiché la Lazio chiede 15 milioni di euro per la sua cessione. Un’offerta inferiore genererebbe una minusvalenza non proficua, vista l’importante spesa effettuata un anno fa per strapparlo dall’Hellas Verona.