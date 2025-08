Pareggio in casa del Galatasaray per la Lazio, in terra turca la partita finisce in pareggio. Un 2-2 che racconta una crescita dal punto di vista offensivo e ancora troppe disattenzioni per il reparto difensivo. La Lazio dopo i primi dieci minuti di dominio turco, culminati con il gol di Torreira, è riuscita a prendere in mano la partita e a portarsi in vantaggio a fine primo tempo sfruttando prima una autorete e poi il gol di Zaccagni.

Nel secondo la partita è rimasta fisica ed equilibrata, il pareggio di Torreira a 15 minuti dalla fine restituisce un pareggio giusto, analizzato così da Simone Pieretti: “Abbiamo visto una Lazio che è cresciuta dal punto di vista fisico, nel finale c’è stata una sofferenza fisiologica, visto che la Lazio ha due settimane in meno di preparazione rispetto al Galatasaray. La crescita di Cancellieri è evidente, con una buonissima partita e anche un assist. Rovella e Guendouzi sono tornati fondamentali. Ci sono anche aspetti negativi come la difesa che concede troppo e le difficoltà sui calci piazzati. Oltre al dualismo tra i portieri che potrebbe rovinarli tutti e due. Ieri sera abbiamo visto un paio di incertezze di Mandas sulle palle alte, oltre ai soliti problemi con i piedi. Le responsabilità del primo gol sono sue e di Romagnoli, far segnare Torreira di testa non è facile. Credo sia arrivato il momento per Sarri di prendere una decisione”.

Alessandro Fusco: “La considerazione generale su Cancellieri è molto positiva, con il valore dell’avversario che lo ha messo alla prova. Il Galatasaray presentava i nuovi acquisti in uno stadio pieno, c’è stato anche molto scontro fisico, che la Lazio ha accettato. Ho visto finalmente una solidità organizzativa. Sarri ha detto di voler vedere lo spirito dello scorso anno nel suo canovaccio tattico. Per alcune fasi della partita si è visto, ha creato occasioni e si è sciolta in avanti”