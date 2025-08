L’Inter ci ha provato davvero per Ademola Lookman. Nei giorni scorsi, il club nerazzurro aveva recapitato all’Atalanta un’offerta ufficiale da 42 milioni di euro, più 3 milioni di bonus. Una proposta importante, che sembrava poter smuovere le acque. Ma così non è stato.

La risposta del club bergamasco è arrivata nel pomeriggio, e non è stata quella sperata: offerta respinta. Nessuna apertura, nessun margine. L’Atalanta ha fatto capire chiaramente che quella cifra, per Lookman, non basta.

Lookman, L’Inter si ferma qui?

Per ora, stando a quanto fatto filtrare da Appiano Gentile, l’Inter non sembra intenzionata a rilanciare. I dirigenti considerano l’offerta fatta come il limite massimo per il cartellino del giocatore. La trattativa, quindi, è in stand-by. Ma con queste premesse, è probabile che senza un eventuale rilancio dei nerazzurri si possa considerare già praticamente chiusa. Almeno (importante ribadirlo) con le condizioni attuali.

Percassi era stato chiaro: “Decidiamo noi il prezzo”

A fare il punto sulla situazione ci aveva pensato anche Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, che due giorni fa era intervenuto pubblicamente sulla questione: “Ademola da tempo ha manifestato il desiderio di andare via. Non è un segreto. Ma i valori li decide soltanto la società.”

Durante la conferenza stampa di presentazione del giovane Ahanor, Percassi ha ribadito che “fino a pochi giorni fa non c’era stato ancora nulla di concreto. Poi è arrivata una proposta scritta dall’Inter, società con cui abbiamo un ottimo rapporto”, ma ha lasciato intendere che non ci sarà alcun tipo di svendita.

In sostanza: Lookman può partire solo se arriva l’offerta giusta, e per l’Atalanta quella giusta non è ancora arrivata.

L’Inter guarda altrove: Nico Gonzalez l’alternativa

Con la trattativa per Lookman bloccata, l’Inter non perde tempo e inizia a valutare piste alternative. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in cima alla lista ci sarebbe ora Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus. Il giocatore argentino piace molto alla dirigenza nerazzurra, che avrebbe già avviato i primi contatti con gli agenti.

La richiesta della Juve si aggira sui 25 milioni di euro: una cifra più abbordabile rispetto a quella per il nigeriano Ma anche qui, nulla è sicuro. La speranza dei tifosi dell’Inter è che ovviamente il nodo Lookman si sciogli definitivamente, e nulla è ancora deciso: tutto dipende da ciò che il club deciderà. Rilanciare o non rilanciare? Questo è il dilemma…