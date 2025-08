Basta un semplice e banale errore per ritrovarsi la casa invasa dalle vipere. Ecco cosa non fare.

In giardino, specie quando fa caldo, ci si potrebbe trovare con degli ospiti indesiderati e no, non si tratta solo di cavallette e zanzare, ma anche di serpenti. In particolare potrebbero spuntare delle temibili vipere e si sa che il loro morso è velenoso.

C’è un errore in particolare che non si dovrebbe commettere se non si vuole avere la casa invasa da questi rettili. Ecco di quale si tratta.

L’errore che attira le vipere in casa

Le vipere sono dei serpenti velenosi che incutono non poco spavento. Anche se sembra incredibile, queste non sono presenti solo nell’erba alta ma possono raggiungere anche il nostro giardino e da qui, entrare in casa. In particolare c’è un errore che può indurle ad invadere l’abitazione.

Infatti le vipere sono spinte nei loro spostamenti per cercare rifugio e cibo. Prediligono luoghi ombreggiati e freschi nelle ore più calde ma, quando le temperature si abbassano, spazi tiepidi e protetti. In particolare amano rifugiarsi in zone con erba alta e incolta, ma anche in muri a secca, cataste di legno e cumuli di pietra o di foglie secche.

Qui possono anche trovare facilmente cibo come piccoli mammiferi e insetti. Per questo motivo uno dei gravi errori che può spingere le vipere ad entrare in casa è tenere l’erba del giardino incolta e alta. Bisognerebbe tagliarla regolarmente, anche negli angoli nascosti, ma anche rimuovere accumuli di legna, pietre e materiali da costruzione e le foglie secche.

Se ci sono fessure nei muri o nei muretti a secco, chiuderle. Solo un giardino pulito e ordinato può diventare inospitale per le vipere. Si possono poi usare dissuasori granulari o ad ultrasuoni specifici per rettili oppure rimedi naturali che hanno odori sgradevoli per questi serpenti, come aglio, cipolla, calendula o ammoniaca. Insomma, con queste azioni preventive e rimedi naturali sarà possibile tenere lontane le vipere dal giardino e da casa propria.

Non solo ma per la sicurezza di tutta la famiglia è opportuno indossare scarponcini e guanti robusti quando si lavora tra la erba alta e le cataste di materiali. Inoltre, bisognerebbe insegnare ai bambini a non inserire mai le mani tra buche e fessure e a non avvicinarsi ai rettili. Infine, tenere sempre i cani al guinzaglio, specie in aperta campagna e nelle zone rurali.