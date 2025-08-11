A poche ore da Ferragosto arriverà un contributo di 500 euro a diverse persone. Ecco i requisiti per ottenerlo.

Mancano pochi giorni a Ferragosto e fervono i preparativi per questa festa. Molto meglio non farsi trovare senza soldi e per fortuna in molti potranno essere più ricchi di 500 euro. Sì, perché è in arrivo un contributo di 500 euro tra poche ore.

Non spetterà a tutti ma solo a chi hanno determinati requisiti. Ecco allora come ottenerlo e vivere un Ferragosto da sogno (sicuramente più sereni).

Chi otterrà il contributo da 500 euro

500 euro è l’importo del contributo che spetterà dal 14 agosto a diversi soggetti. Prima di Ferragosto, infatti, arriverà il contributo ponte per chi rinnova l’Assegno di Inclusione. È un contributo una tantum pensato per sostenere le famiglie che, a luglio, hanno visto sospendersi temporaneamente l’erogazione dell’Assegno di Inclusione (AdI) dopo 18 mesi consecutivi di beneficio.

L’accredito in questione arriverà in base a quando è stata presentata la domanda di rinnovo: se a luglio, il contributo sarà erogato il 14 agosto insieme alla prima mensilità di rinnovo. Se è stata presentata dopo luglio, il contributo sarà erogato con la prima mensilità del nuovo periodo entro dicembre 2025. Il contributo una tantum fino a 500 euro spetterà a 533 mila famiglie, vale a dire a coloro che potrebbero raggiungere la diciottesima mensilità entro ottobre 2025.

Però, sulla base di quanto riscontrato in precedenza con il Reddito di cittadinanza, si stima che circa il 5% non procederà alla domanda di rinnovo dell’Assegno di Inclusione, dunque si potrebbe scendere a 506 mila famiglie. Inoltre, va detto che questo contributo da 500 euro che arriverà prima di Ferragosto a molte famiglie, spetta solo a chi ha questi requisiti:

Isee familiare massimo: 10.140 euro (invece che 9.360 euro)

Reddito familiare annuo: 6.500 euro (invece che 6000 euro)

Famiglie con anziani o non autosufficienti: limite elevato a 8.190 euro

Famiglie in affitto: limite elevato a 10.140 euro

L’importo di questo contributo può arrivare a 500 euro, infatti è pari alla prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di Inclusione. Quindi un nucleo familiare con diritto a 420 euro al mese riceverà un contributo aggiuntivo di 420 euro. Una famiglia che percepisce 600 euro al mese riceverà un contributo aggiuntivo di 500 euro (perché questo è il tetto massimo). Con questo contributo “ponte” di fatto non ci sarà alcuna “sospensione” al Reddito di Inclusione e chiunque percepirà questi soldi il 14 agosto potrà sicuramente vivere in maniera più serena Ferragosto.