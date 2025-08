Una scelta che sorprende l’intero mondo del tennis: Novak Djokovic si lancia in una nuova avventura, ma in un altro sport.

In tanti si cominciano a chiedere fino a dove si potrà spingere Novak Djokovic nella sua carriera tennistica. Il fuoriclasse serbo ha compiuto a maggio 38 anni, ma per il momento non ha assolutamente voglia né tentazioni di smettere con il suo sport preferito. L’idea è quella di proseguire finché il fisico regge e gli stimoli sono ancora elevati.

Viste le recenti apparizioni positive, come a Wimbledon dove ha raggiunto in maniera onorevole le semifinali, Djokovic sembra propenso a continuare nel circuito ATP, partecipando solo a quei tornei che lui stesso reputa più attraenti ed accattivanti, andando a caccia del 25° trionfo nel Grande Slam.

Un piano che, siamo sicuri, un fuoriclasse come Nole non faticherà a concretizzare. Ma nel frattempo Djokovic comincia a guardarsi attorno, a valutare alternative a livello imprenditoriale, che possano garantirgli nuovi interessi ed occupazioni per il futuro, quando non sarà più un nome altisonante del tennis giocato. L’ultima pazza idea lo vede lanciarsi a sorpresa nel mondo del…calcio!

Novak Djokovic entra nel mondo del calcio: ha acquisito le quote della squadra francese

La notizia è stata lanciata dal quotidiano sportivo L’Equipe. Novak Djokovic avrebbe deciso di investire denaro di tasca propria ed acquisire le quote del Le Mans FC, squadra che milita nella seconda divisione di calcio francese.

Djokovic è stato chiamato in causa dal fondo d’investimento brasiliano OutField, che ha scelto di gestire il club transalpino attingendo alla partecipazione economica di alcuni personaggi dello sport internazionale. Infatti, oltre a Djokovic, fanno parte di questa joint venture anche i piloti di Formula 1 Kevin Magnussen e Felipe Massa, forse attratti dall’idea di investire su Le Mans, località nota per il circuito automobilistico e la mitica 24 Ore.

Il progetto a cui parteciperà Djokovic prevede investimenti consistenti nel Le Mans FC, con l’obiettivo di riportare la squadra giallo-rossa in Ligue 1. La società guidata dal patron Thierry Gomez ha avuto un periodo travagliato, con tanto di fallimento e ripartenza dalle serie minori. Ora l’intervento di questi campioni dello sport potrebbe donare nuova vita a Le Mans.

Oltre a questo investimento nel calcio, Djokovic da tempo aveva lanciato un progetto imprenditoriale tutto suo, chiamato Family Sport. Il tennista ha fondato questa società con l’obiettivo di aprire in Serbia punti ristoro ed agenzie immobiliari, oltre a lanciarsi nell’organizzazione di eventi e serate di gala.