La Lazio perde male all’esordi in casa del Como. La formazione di Fabregas domina per tutti i 90 minuti, Sarri non trova soluzioni e non riesce ad incidere con i cambi. Il risultato finale è un 2-0 che consegna tre punti meritati al Como, con Nico Paz protagonista con un assist e un gol stupendo su punizione.

Franco Melli apre salutando Furio Focolari, con un pensiero affettuoso poi afferma: “Mi auguro in tutta modestia di poter imitare quanto fatto da Furio Focolari, avvicinandomi alla maestria con la quale ha condotto questa trasmissione”.

“Crollo a centrocampo, la difesa ha tenuto bene. Poi il gioiello Nico Paz ha aperto la strada al trionfo del Como. Fabregas ha battuto il maestro Sarri, si erano incontrati al Chelsea. Sarri stasera è stato una delusione, ricordiamo però che il Como ha arricchito quello che aveva con 100 milioni. Questi investimenti hanno dato al Como una facilità di gioco che chissà se la Lazio troverà.

Io ero fiducioso di ritrovare la stessa Lazio che avevamo lasciato nella prima metà della scorsa stagione. L’unica cosa nuova, ne potremmo anche fare a meno, è la spiegazione all’altoparlante. L’unico spiraglio poteva essere il pareggio di Castellanos, in una partita nata male e finita peggio”. Il primo tempoè stato irritante, Sarri doveva correre ai ripari all’intervallo. Gli errori di Cataldi sono stati tantissimi, Dele Bashiru è andato alla deriva subito, Guendouzi sotto le aspettative”