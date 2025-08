È morta la giovanissima protagonista di una serie tv cult: ecco a chi deve dire addio il mondo del cinema.

Un lutto nel mondo del cinema tocca sempre profondamente chi è appassionato di film e serie tv ma la tristezza è ancora maggiore quando ad andare via è un attore o un’attrice giovane, come in questo caso.

Infatti è venuta a mancare la giovanissima protagonista di una serie tv cult. Chi ha seguito questo telefilm non potrà non ricordarsi di questa bella e talentuosa protagonista che ha perso la vita in giovane età. Ecco di chi si tratta.

La protagonista della serie tv cult che è morta

È morta a soli 33 anni a causa di una malattia di cui soffriva la giovane protagonista di una serie tv cult molto seguita: si tratta dell’attrice Kelley Mack, classe 1992, che ha recitato in cinque episodi della nona stagione di The Walking Dead interpretando Addy, abitante della colonia Hilltop,, ma anche in alcuni episodi di 9-1-1 e Chicago Med, nel ruolo di Penelope Jacobs.

La ragazza ha anche recitato in diversi spot pubblicitari. A darne notizia è stata la sorella Kathryn Mack, che ha scritto un messaggio sull’account dell’attrice: “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e fervente è transitata nell’aldilà, dove tutti noi prima o poi dobbiamo andare”.

Kelley Mack è deceduta a causa di alcune complicazioni derivanti da un glioma del sistema nervoso centrale, una neoplasia cerebrale che origina nel cervello o nel midollo spinale, compromettendo progressivamente le funzioni neurologiche. Durante il suo percorso teraupetico, la ragazza ha mostrato un’indole combattiva e determinata. Lei stessa aveva scritto: “È una sfida che mi sta facendo meraviglia, e finora il sole ha brillato ogni giorno. In generale, questo percorso non è stato facile, ma le cose stanno migliorando; è difficile vedere i miglioramenti quando sei nel mezzo di tutto. Grazie ancora e ancora per il supporto e le preghiere”.

Purtroppo però non ce l’ha fatta, anche se sua sorella ha confessato che è stata molto coraggiosa “soprattutto quando ha deciso di compiere il salto per ricongiungersi con Dio.” Di lei rimarranno le sue interpretazioni e le sue passioni: amava il tennis, l’escursionismo, il pickleball, il ciclismo, il pianoforte, i viaggi e il fantasy football.

Il 16 agosto alle 13:00 presso il Glendale Lyceum di Glendale, in Ohio, si terrà una cerimonia commemorativa pubblica per Kelley Mack. Poi ci sarà anche un secondo evento celebrativo a Los Angeles, rivolto ad amici e colleghi.