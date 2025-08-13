Potrebbe clamorosamente sbloccarsi la pista che porterebbe il figlio d’arte a lasciare i Reds: colpo da 14 milioni per il top club europeo

I numeri della passata stagione, al netto di un ritardo di partenza nella condizione fisica, di qualche infortunio di troppo e di una concorrenza che più prestigiosa non sarebbe potuta essere, sono eloquenti.

Arrivato alla corte di Arne Slot a Liverpool grazie all’investimento fatto dagli inglesi, che lo hanno prelevato da una Juve che ormai lo aveva fatto fuori dal progetto tecnico, Federico Chiesa ha deluso le aspettative. Giocando davvero pochissimo e perdendo, logica conseguenza, anche la maglia di quella Nazionale che aveva contribuito a trascinare alla vittoria ad Euro 2020.

Solamente 486 minuti in campo, nelle quattro competizioni stagionali disputate dal Liverpool, è il magrissimo bottino del figlio d’arte nella sua invisibile prima annata sulla sponda rossa del fiume Mersey.

Già corteggiato da alcuni club italiani (Inter e Napoli su tutti) nella scorsa finestra invernale di scambi, l’ex Fiorentina è rimasto in Premier, nonostante la dirigenza Reds abbia fatto altri acquisti prestigiosi sui fronte offensivo.

Da Wirtz a Frimpong passando per Ekitike e con ancora aperta la costosissima pista Isak, il gigante britannico ha sistemato il suo attacco. Al netto dell’inevitabile e tragica assenza dello scomparso Diogo Jota e delle perfezionate cessioni di Luis Diaz e Darwin Núñez.

Chiesa, futuro nella big: si fa avanti il colosso europeo

La cessione dell’attaccante uruguaiano, passato all’Al Hilal di Simone Inzaghi, ha dimostrato come gli infiniti petroldollari possano cambiare di punto in bianco le strategie dei pur ricchi club del Vecchio Continente.

Una situazione analoga si è consumata ufficialmente giusto qualche ora fa con l’improvvisa cessione, da parte del Bayern Monaco, di Kingsley Coman all’Al Nassr.

Proprio la partenza del francese ex Juve potrebbe costringere i bavaresi ad acquisire un’altra risorsa dal mercato. Tale pedina potrebbe essere rappresentata proprio da Chiesa, per il quale i teutonici potrebbero avanzare un’offerta nell’ordine di 14 milioni di euro.

Una cifra che consentirebbe al Liverpool di evitare una minusvalenza a bilancio, assecondando la volontà dell’azzurro di cambiare aria per giocare di più. Sebbene, quanto meno a livello di dichiarazioni ufficiali, il figlio del grande Enrico abbia sempre dichiarato di voler restare ad Anfiled per ritagliarsi uno spazio sempre maggiore in campo.

Ad ogni modo i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’affare tra i due top club d’Europa si concretizzerà: Chiesa attende di conoscere il suo futuro.