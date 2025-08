Novità che riguarda da vicino Jannik Sinner: una decisione che sembrava ormai presa e sicura è stata a sorpresa ribaltata nelle ultime ore.

Manca sempre meno dal rivedere finalmente in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è reduce dal trionfo storico al torneo di Wimbledon, dopo il quale ha giustamente deciso di prendersi una pausa e ricaricare le batterie. Nonostante il successo sull’erba inglese, non è stato un periodo certamente semplice per l’azzurro.

Sinner infatti ha scelto di saltare un torneo di primo livello come il Master 1000 di Toronto, dando forfait al pari del suo rivale numero uno Carlos Alcaraz. Ma come detto è vicino il suo ritorno in campo: Jannik parteciperà al Cincinnati Open, debuttando così sul cemento americano nei prossimi giorni. Le fasi di qualificazione in Ohio sono già incominciate, mentre il tabellone definitivo verrà sorteggiato in questa settimana.

Sinner è campione in carica a Cincinnati, avendo vinto l’ultima edizione di questo Master 1000, battendo in finale lo statunitense Francis Tiafoe. Dunque l’obiettivo è duplice: difendere il successo del 2024 e soprattutto prepararsi al meglio in vista degli US Open, l’ultimo torneo del Grande Slam previsto in stagione.

Sinner, che sorpresa: team al completo negli USA. C’è anche Cahill!

Nelle scorse ore Jannik Sinner è volato negli Stati Uniti per cominciare la sua missione oltreoceano, con l’obiettivo di guadagnare più punti possibili e difendere il primo posto nel ranking ATP, in particolare dalle insidie portate da Alcaraz.

La grande sorpresa dell’ultima ora è che Sinner si è recato a Cincinnati con il suo staff al completo. Infatti è presente al suo fianco nuovamente Umberto Ferrara, il fisioterapista che era stato allontanato dopo il caso Clostebol. Nelle ultime settimane è rifiorita la collaborazione tra i due e dunque i malumori sono stati lasciati alle spalle.

Ma ancor più sorprendente è la presenza di Darren Cahill. Il supercoach di Sinner inizialmente sembrava non dovesse essere coinvolto nella trasferta americana, anche per motivi personali. Invece l’australiano è rimasto saldo al fianco del suo atleta prediletto, che dunque tra i tornei di Cincinnati e New York sarà seguito da vicino dal suo team al completo.

Un’indicazione forte quella data dalla presenza di Cahill: l’allenatore sembra sempre più coinvolto nel progetto tecnico e l’ipotesi di un addio a fine stagione appare ormai lontana. Sinner ha fatto intendere a più riprese di volerlo ancora al proprio fianco almeno per tutto il 2026, anche se fisiologicamente Cahill non potrà essere presente a tutti gli appuntamenti del calendario agonistico.