Clamoroso intreccio di mercato tra le due grandi rivali del nostro calcio: la nuova indiscrezione sconvolge la trattativa in corso

Lungi dall’esser conclusa (nonostante la recente chiusura del club orobico sembrasse aver messo un punto quasi definitivo sulla questione), la trattativa tra Inter ed Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman alla Pinetina si stra trasformando in una vera e propria telenovela.

Le ultimissime indiscrezioni, oltre a riferire di un nuovo rilancio dell’Inter che potrebbe avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dalla dirigenza bergamasca, parlano di un imminente incontro in sede tra gli agenti dell’attaccante e il club orobico per definire i termini dell’addio.

Lookman, com’è noto, avrebbe di fatto già dato il suo addio alla Dea, ma la famiglia Percassi non ha ancora accettato la proposta economica di Marotta e soci. Di contro, considerando che l’affare potrebbe non vedere mai la fatidica fumata bianca, il club di Viale della Liberazione si starebbe cautelando con una trattativa parallela. Che coinvolge la Juve, desiderosa di cedere un suo calciatore messo alla porta come esubero tecnico.

In un continuum di colpi di scena, rilanci, Piani B e quant’altro, un nuovo rumor ha squarciato la settimana dei tifosi nerazzurri e di quelli bianconeri: il presidente dell’Inter avrebbe già incassato il sì del calciatore argentino.

Inter-Nico Gonzalez, c’è l’annuncio shock

Sono ormai giorni che da più parti si sostiene la teoria secondo cui l’Inter si sarebbe già mossa con la Juve per il cartellino di Nico Gonzalez, la carta di riserva di Marotta qualora non dovesse sbloccarsi l’affare Lookman.

A sostegno della tesi secondo cui la Beneamata sarebbe addirittura a buon punto, nel dialogo con l’entourage del sudamericano e con lo stesso club piemontese, per chiudere il colpo, ci ha pensato il portale ‘Juventus Mercato‘, che sulla piattaforma X ha lanciato la sua bomba quotidiana.

#NicoGonzalez all’@Inter è fatta! 30 mln + 6,7 di bonus. Il volpone di Marotta sta facendo passare tramite gli amichetti media che sta ancora trattando #Lookman assolutamente falso. Ha stra chiuso Nico. — Juventus Mercato (@J_Mercato) July 30, 2025

La notizia, ovviamente, ha fatto sobbalzare sia i tifosi interisti che quelli juventini, ma giova ricordare, come sottolineato poc’anzi nella veloce cronistoria di una delle trattative più calde dell’estate, che la dirigenza del club meneghino risulti ufficialmente ancora alacremente impegnata nella definizione del colpo che dovrebbe portare l’eroe di Dublino nella storica finale di Europa League vinta dall’Atalanta un anno e mezzo fa, alla corte del tecnico Cristian Chivu.