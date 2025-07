Sulla famosa app di messaggistica istantanea, WhatsApp, sta circolando una nuova truffa: ecco perché si farebbe meglio a non aprire alcun link.

WhatsApp è una delle app più amate e usate al mondo. Con questa ogni giorno tante persone inviano e riceveno messaggi, foto, video, audio, note vocali, note audio ma anche documenti. Ognuno può poi personalizzare il proprio stato con foto, video, scritte e musica.

L’app viene aggiornata periodicamente per aumentare la sicurezza e migliorare l’esperienza degli utenti. Tuttavia non è raro che qualche hacker o organizzazione criminale sfrutti l’applicazione per truffare i poveri utenti che, purtroppo, potrebbero cascare nel tranello e perdere anche molti soldi. Allora se nelle prossime ore arriverà un messaggio con un link, è meglio non cliccarci sopra. Ecco perché.

La nuova truffa su WhatsApp

Ogni giorno su WhatsApp tante persone si scambiano messaggi o contenuti multimediali in tempo reale. Questa app è davvero molto funzionale per sentire vicini anche coloro che sono lontani. Tuttavia, purtroppo, c’è chi la usa in maniera illegale, mettendo in atto truffe su truffe ai danni dei poveri utenti che sfruttano legalmente l’applicazione.

Infatti negli ultimi giorni sta circolando una nuova truffa che può essere molto pericolosa. In pratica al povero e ignaro utente arriva un messaggio che sembra a tutti gli effetti reale, perché giunge da un contatto conosciuto. Nel messaggio si invita a votare per la “figlia di un’amica” per una borsa di studio che promette un premio in denaro.

Chi apre il link per votare viene allora invitato ad accedere con le proprie credenziali e successivamente riceve un SMS con un codice da inserire in un’apposita casella. In quel momento, però, si compie la truffa perché l’organizzazione criminale ottiene il controllo dell’account WhatsApp.

Questo è un tipico esempio di phishing e il problema più grave è che in pochi minuti quel link viene inoltrato automaticamente a tutti i contatti della rubrica, diffondendo ancora di più la frode. Ovviamente da questo link gli hacker possono ottenere dati sensibili e anche soldi dai malcapitati.

Per questo non bisogna mai fidarsi di questo genere di comunicazioni, anche quando arrivano su WhatsApp da persone che si conoscono. Diffidare poi dei messaggi ma anche delle mail che richiedono dati personali, come password, coordinate bancarie o numeri di carte di credito.

Prestare anche attenzione ad eventuali errori grammaticali, molto comuni in casi di truffa.