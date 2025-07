La leggenda del calcio fiorentino è rimasto di sasso dopo la terribile notizia che ha scosso il mondo dello sport: dolore immenso

Nemmeno il tempo di riprendersi dalla tragedia che ha visto, lo scorso 3 luglio, il calciatore portoghese del Liverpool Diogo Jota morire in un assurdo incidente stradale assieme al fratello, che subito il mondo del calcio fa i conti con un’altra notizia sconvolgente.

In circostanze invero ancora completamente da chiarire – sebbene purtroppo l’ipotesi del suicidio appare realisticamente l’unica possibile – ieri 22 luglio è venuto a mancare, all’età di 64 anni, Celeste Pin, storico giocatore della Fiorentina degli anni ’80.

Nove le stagioni in maglia viola (dal 1982 al 1991), giocando anche al fianco, tra gli altri, di Roberto Baggio e di Stefano Pioli, appena tornato sulla panchina del club toscano.

Il difensore originario della provincia di Treviso aveva esordito tra i professionisti col Perugia e dopo l’esperienza a Firenze ha vestito anche le maglie di Verona e Siena, dove ha chiuso la sua carriera. All’attivo anche 12 presenze con l’Under 21 azzurra e un bronzo all’Europeo 1984 di categoria, Pin dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si era dedicato alla carriera da dirigente sportivo di alcune squadre locali, fino ad approdare nella realtà del mondo immobiliare.

Morte Celeste Pin, il cordoglio della leggenda viola

Secondo le indiscrezioni riferite dalle maggiori testate nazionali, Pin si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione fiorentina. A dare l’allarme è stato un parente che non l’aveva più sentito da tempo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia, ma il corpo dell’ex giocatore era già senza vita.

Sui suoi account social e sul sito ufficiale, la società Fiorentina ha emesso il seguente comunicato dopo la terribile notizia ricevta: “Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste. Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche che private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata“, si legge.

Al cordoglio si è unito anche, con delle dichiarazioni a parte, Giancarlo Antognoni, la vecchia gloria fiorentina simbolo di una città intera e soprattutto ex compagno di squadra del già compianto Pin.

“Era il nostro fratello minore degli anni 80, con Bertoni Passarella ,Graziani, era la nostra mascotte, per simpatia e amicizia di gruppo..una tragedia per tutti noi”, ha dichiarato il campione del mondo nelle parole riportate da ‘Laviola.it‘.