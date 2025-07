Operazione di mercato davvero assurda ma non impossibile per l’Inter. Riguarda anche il futuro di un calciatore richiestissimo come Barella.

L’Inter ha bisogno di ripartire, con serenità e calma, dopo una stagione che poteva essere trionfale ed invece ha visto i nerazzurri chiudere senza nessun trionfo. Due finali perse, in Supercoppa Italiana e Champions League, la lotta Scudetto che ha visto il Napoli primeggiare ed infine la delusione nel Mondiale per club, con l’uscita di scena sul più bello contro il Fluminense.

Il nuovo progetto Inter è ripartito già da un allenatore giovane che conosce però molto bene la piazza. Cristian Chivu è stato scelto per rimpiazzare Simone Inzaghi, con l’obiettivo di non rivoluzionare la rosa ed il modo di giocare, ma piuttosto di puntare su una squadra affamata e possibilmente più giovane.

Inter che sul mercato già si è mossa in maniera abbastanza importante, grazie agli arrivi di Sucic, Luiz Henrique e Bonny. Ma occhio anche al mercato in uscita, perché non mancano le proposte dall’estero per diversi elementi della rosa nerazzurra. Tra questi spicca Nicolò Barella, punto fermo da anni ma ora al centro di voci di mercato.

Il PSG segue Barella: l’Inter propone uno scambio ‘folle’

Nelle ultime settimane è stato proprio l’ex tecnico nerazzurro Inzaghi a tentare Barella, proponendogli di raggiungerlo nell’esperienza araba all’Al-Hilal. Ma il centrocampista sardo non sembra molto attratto dall’idea di lasciare il calcio che conta e trasferirsi in un paese ricco ma allo stesso tempo non ancora così livellato dal punto di vista agonistico.

Rifiutata l’ipotesi saudita, Barella sarebbe poi finito nel mirino del Paris Saint-Germain, proprio la squadra che umiliato l’Inter nella finale di Champions League. Il tecnico Luis Enrique ha un debole per la garra e la completezza del calciatore nerazzurro e avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di fare un tentativo in estate.

L’Inter ha ricevuto la manifestazione di interesse dal PSG, rispondendo in maniera provocatoria: come riporta Diregiovani.it la proposta è quella di uno scambio alla pari, con Barella a Parigi e il fuoriclasse portoghese Vitinha a San Siro. Una soluzione folle, visto che quest’ultimo ad oggi è considerato il perno della formazione parigina e uno dei centrocampisti più forti al mondo.

Effettivamente il costo del cartellino di Barella e Vitinha è ad oggi piuttosto simile e si aggira sugli 80 milioni di euro per entrambi. Ma è praticamente impossibile che il PSG si privi di un suo asset così giovane ed importante, dal valore in ascesa. La provocazione dell’Inter fa capire come per cedere Barella il club nerazzurro debba ricevere un’offerta a dir poco irrinunciabile.