Per avere il soffione della doccia senza calcare basta provare il semplice metodo del sacchetto: in solo 10 minuti finalmente funzionerà a dovere.

Il calcare in casa è tra i nemici più ostinati con cui dobbiamo combattere quotidianamente. Se abbiamo la sfortuna di avere un’acqua particolarmente dura e piena di sedimenti, sarà inevitabile che nel giro di poco il calcare lasci segni evidenti del suo passaggio. A partire dai rubinetti, fino ad arrivare agli elettrodomestici che necessitano di acqua per funzionare, tutto sarà compromesso dalla presenza del calcare.

Uno degli ambienti di casa che in genere è sempre pieno di calcare è senza dubbio il bagno. Un luogo dove, per ovvi motivi, l’acqua viene usata continuamente e di conseguenza basterà davvero poco per intravedere i segni evidenti. La rubinetteria inizierà a diventare opaca e anche i filtri e il soffione della doccia non funzioneranno più a dovere.

Come ottenere il soffione della doccia senza calcare usando un semplice sacchetto

Se per quanto riguarda rubinetti e filtri eliminare il calcare può risultare leggermente più facile, le cose si complicano leggermente quando toccherà eliminare tutto il calcare dal soffione della doccia, soprattutto se si tratta di un modello che non può essere staccato. Come agire quindi in questi casi? Ebbene, basterà un semplice sacchetto per alimenti per riuscire ad ottenere un soffione senza calcare.

Uno dei problemi maggiori dovuti dall’accumulo di calcare nel soffione della doccia, è che l’acqua non verrà più erogata in modo corretto. Basterà alzare la maniglia per iniziare a vedere getti d’acqua che vanno da tutte le parti, tranne dove dovrebbero andare realmente. Ecco che quindi, c’è bisogno di un interventi ben mirato per riuscire ad eliminare tutto il calcare accumulato nel soffione.

Per farlo, ci vorrà davvero pochissimo, basterà prendere un sacchetto per alimenti abbastanza capiente da contenere il soffione e dell’aceto per riempire la busta. Quindi, prendere il sacchetto, versare tanto aceto fino ad arrivare a 4-5 centimetri più sotto del bordo e immergere completamente il soffione all’interno, legare il tutto con un elastico. Lasciare agire per circa 10 minuti e se possibile, meglio ancora tutta la notte. Passato il tempo necessario, basterà aprire l’acqua per notare subito la differenza. Il calcare sarà stato completamente rimosso e finalmente il soffione tornerà a funzionare a dovere.