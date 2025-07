La Roma prepara la nuova stagione agli ordini di mister Gasperini. L’allenatore attende ancora nuovi innesti dal mercato, funzionali al suo modulo, necessari per il suo gioco. Intanto è arrivato il primo acquisto El Aynaoui, preso dal Lens per 25 milioni. Il centrocampista francese arriva dopo una stagione nella Ligue 1 da 24 presenze e 8 gol.

Enrico Camelio conferma l’apprezzamento dell’allenatore giallorosso per questo innesto: “Gasperini è contento di questo acquisto voluto da Massara, il profilo gli interessa, per me è un gran bel calciatore La Roma anche quest’anno spenderà più di 60 milioni. Rios non era chiuso, lo abbiamo scritto e la trattativa è ferma. Wesley al momento è l’obiettivo come terzino. Per Ferguson si stanno limando gli ultimi dettagli. Massara e Gasperini sono in totale sintonia”.

Un giocatore molto utile per gli schemi di Gasp secondo Paolo Marcacci: “Ha più capacità quando si abbassa in mediana e in progressione è molto forte, ha una grande soglia aerobica, ha tantissime cose per piacere a Gasperini. In avanti parte avanti Dovbyk, ma con il nuovo allenatore conta il lavoro settimanale per avere la titolarità, Ferguson per età e per come viene presentato, può avere le sue chance”.