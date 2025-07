Strategia a sorpresa che riguarda la Juventus in questa fase di calciomercato. Tutto a causa di un infortunio che non ci voleva.

Non c’è cosa peggiore per un allenatore che perdere uno o più calciatori su cui fa affidamento per infortuni gravi o prolungati. Lo sa bene la Juventus, che lo scorso anno, già nel girone d’andata, ha subito gli stop di calciatori come Bremer e Cabal, punti di riferimento per la propria difesa.

Se tali infortuni però accadono in estate, i club hanno la possibilità ed il tempo quanto meno di rimpiazzarlo nella maniera migliore e più proficua. Sfruttando ovviamente la finestra di calciomercato estiva e le tante occasioni che possono spuntare entro fine agosto. Proprio la Juventus è protagonista di una situazione del genere, anche se stavolta in maniera indiretta.

Infatti un importante difensore di livello internazionale, vero e proprio leader della sua squadra d’appartenenza, ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio. Uno degli infortuni peggiori per un calciatore, che tra operazione chirurgica e recupero muscolare rischia di perdere 6-7 mesi lontano dai campi. Per rimpiazzarlo, sta spuntando l’ipotesi di ingaggiare un calciatore proprio della Juve.

Il ginocchio di Webster fa crack: il Brighton lo rimpiazza con il difensore della Juve

Il giocatore vittima del suddetto grave infortunio è Adam Webster, titolare della difesa del Brighton. Il calciatore 30enne di origine britannica dovrà restare ai box per diverso tempo, visto che è stata confermata la diagnosi di legamento crociato da operare.

La squadra di Premier League dovrà rimpiazzare il suo veterano con un nuovo arrivo, nonostante abbia già ingaggiato per la retroguardia l’ex Verona Coppola ed il francese Boscagli a parametro zero. L’idea, come detto, è provare a portare a Brighton un centrale in uscita dalla Juventus.

Si tratta di Tiago Djalò, difensore portoghese e vero oggetto del mistero in casa bianconera. Infatti la Juve lo aveva ingaggiato a gennaio 2024, strappandolo dalla concorrenza dell’Inter, ma senza quasi mai farlo scendere in campo. Lo scorso anno ha giocato in prestito al Porto, alternando buone cose ad altre ancora poco mature. Ora l’ex Lille ha l’opportunità di tentare l’esperienza inglese al Brighton.

Un’operazione che farebbe contenti tutti: i Seagulls troverebbero nell’immediato il sostituto di Webster, risolvendo il buco in difesa. La Juventus si priverebbe di uno degli esuberi della propria rosa e lo stesso Djalò avrebbe l’opportunità di giocare con maggiore continuità. Possibile che l’operazione venga impostata con la formula del prestito.