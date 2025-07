Nessuno conosce questo retroscena accaduto prima della morte della Regina Elisabetta: ora è venuto alla luce.

Solo ora sono emersi alcuni retroscena su ciò che è accaduto prima della morte della Regina Elisabetta. A divulgare i dettagli è stata la biografa reale Sally Bedell Smith che ha avuto delle conversazioni con la cugina della regnante, Lady Elizabeth.

Proprio lei era l’organizzatrice delle feste della Famiglia Reale e parlava spesso con la regina, nonché sua cugina, appunto. Quello che è emerso è strettamente legato alla storia recente della Royal Family, e totalmente inedito.

Il retroscena successo prima della morte della Regina Elisabetta

Bedell Smith ha spesso avuto delle conversazioni con Lady Elizabeth, la cugina della regina e organizzatrice delle feste reali. E lei ha rivelato alcuni retroscena su quelli che erano i pensieri della Queen riguardo a Meghan Markle e a suo nipote Harry.

La regina Elisabetta nutriva qualche riserva su Meghan Markle ed era turbata dal modo in cui il principe Harry si era rivolto a lei prima del suo matrimonio nel 2018. Infatti, il nipote era stato scortese con la nonna durante un incontro prima del suo grande giorno e “non era chiaro” se alla regina piacesse la sua fidanzata.

La Regina era rimasta delusa da come Harry fosse cambiato dopo aver conosciuto Meghan e aveva la sensazione che il suo rapporto con il nipote non sarebbe più stato lo stesso. Bedell Smith ha detto che Lady Elizabeth le aveva raccontato: “Non riusciva a capire come Harry, che aveva amato la carriera militare e si era consacrato al dovere, potesse cambiare in quel modo. È molto triste che alla sua età, dopo aver gestito un regno straordinario, ci sia questa macchia. L’ha ferita oltre ogni immaginazione”.

Un ulteriore motivo di delusione era legato alla decisione di Harry e Meghan di lasciare la Gran Bretagna così all’improvviso. E poi, in merito al regalo di nozze per la coppia, Frogmore Cottage, la regina aveva detto “Spero lo rispetteranno”. D’altronde era il giardino di casa sua, quindi aveva rinunciato alla sua privacy per donarglielo.

La regina non si era mai espressa apertamente sui nipoti ma Bedell Smith ha ora fatto luce anche su ciò che la regnante pensava su Meghan e Harry all’indomani del loro addio alla famiglia reale. Era molto ferita e aveva confessato che Meghan non andasse particolarmente d’accordo con William e Kate. Prima del matrimonio dell’attrice con suo nipote, era rimasta “sorpresa” dalla decisione di lei di vestirsi di bianco, dal momento che era divorziata e si sposava per la seconda volta, e credeva che non avrebbe indossato il velo.

Inoltre, era turbata dal fatto che i due giovani stessero facendo le cose a modo loro, rompendo anche le tradizioni. Per esempio Harry si era rivolto direttamente a Justin Welby, all’epoca arcivescovo di Canterbury, per chiedergli di celebrare il matrimonio, senza prima consultare il decano di Windsor (cosa prevista dal protocollo per un matrimonio nella Cappella di San Giorgio).

Inoltre, la regina aveva chiesto aiuto proprio alla cugina per organizzare il matrimonio (soprattutto in merito ai fiori) dato che aveva molta esperienza. Ma poi, dopo aver incontrato Meghan, a Lady Elizabeth fu detto che i suoi servizi non erano richiesti. Fu un periodo turbolento, fatto di lacrime e tensioni. Un’altra vicenda, anche documentata, è quella che riguarda Meghan alle prese con la sarta della regina, Angela Kelly.

La futura sposa aveva specificato di volere un diadema in particolare, e Harry avrebbe insistito: “Quel che Meghan vuole, Meghan lo ottiene”. Anche dopo il matrimonio le cose non migliorarono e la regina si era sfogata con la cugina dicendo che le dispiaceva non vedere il suo pronipote Archie crescere (era costretta a vederlo solo tramite Zoom).

Bedell Smith ha aggiunto anche che l’opinione di Lady Elizabeth su Meghan e sulla sua relazione con Harry era la seguente: “Speriamo sia innamorata, ma non ne siamo affatto convinti. Pensiamo abbia orchestrato tutto” e che Harry “non è né brillante né forte. Lei, invece, è entrambe le cose”.