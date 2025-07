Re Carlo ha messo fine ad una tradizione storica: ecco cosa ha deciso il sovrano con il suo gesto estremo.

La Famiglia Reale non finisce mai di far parlare di sé e ora è arrivata una notizia piuttosto sconvolgente che segna la fine di una tradizione storica a palazzo. Re Carlo ha infatti preso una decisione importante che cambia tutto.

Questo gesto estremo non se lo sarebbe mai aspettato nessuno dal momento che per anni la situazione era totalmente diversa. Quindi è arrivata come una sorpresa che rompe con la tradizione: ecco cosa ha deciso il sovrano.

Il gesto estremo di Re Carlo che sancisce la fine di una tradizione storica

Nel campo da tennis di Buckingham Palace ci si vestiva rigorosamente di bianco ma a quanto pare Re Carlo ha voluto rompere questa tradizione “alleggerendo” questo dress code e facendo spazio, niente di meno che, ai colori.

Anche se il sovrano è sempre stato molto attento all’etichetta della casa reale, ha voluto compiere questo gesto estremo davvero simbolico rompendo con la lunga tradizione tennistica del Regno Unito che ha sempre visto nel bianco il colore integrale dell’abbigliamento per praticare tale sport.

Di fatto il bianco è colore simbolo di decoro e compostezza e fino a poco fa era obbligatorio vestire in questo modo durante il torneo di Wimbledon. Ora il sovrano ha invece deciso diversamente e così i membri della Royal Family, dipendenti e ospiti potranno indossare capi colorati durante le partite sul campo da tennis privato del palazzo, costruito nel 1919 e situato nei 40 acri di giardini reali.

Questo è stato definito il “campo da tennis più esclusivo di Londra” dove si sono tenuti incontri fra leggende dello sport. Per esempio negli anni ’30, Re Giorgio VI sfidava regolarmente Fred Perry (star del tennis britannico) mentre nel 2000 furono Björn Borg e John McEnroe a sfidarsi su questo campo per un evento benefico.

Quindi, anche se Carlo è molto legato allo stile formale della casa reale (e non si mostra in pubblico senza cravatta), avrebbe propeso per questo gesto per far sentire più liberi dal protocollo tutti coloro che usano questo campo da tennis. Un cambiamento radicale, quindi, rispetto alla tradizione.

Ma c’è da dire che questa decisione di Re Carlo non impatterà, per il momento, sull’etichetta di Wimbledon, il torneo tennistico più famoso del mondo che si tiene a Londra a inizio luglio. L’All England Club, infatti, mantiene intatto il proprio codice e quindi gli atleti devono vestirsi quasi totalmente di bianco (con una tolleranza minima per altri colori limitata ad una striscia non superiore a 10 mm).

Questa tradizione è antichissima poiché risale al XIX secolo ed è nata per ragioni estetiche e igieniche dal momento che il bianco meglio mimetizzava il sudore ed evocava raffinatezza e status sociale. Solo nel 2023 è stata data la possibilità alle giocatrici di indossare biancheria intima scura, grazie a una campagna promossa da Billie Jean King, Judy Murray e Heather Watson.