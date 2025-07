Il club bianconero potrebbe intavolare un clamoroso affare coi Campioni d’Inghilterra: trovata la formula per l’arrivo del bomber

Archiviata dolorosamente la parentesi del Mondiale per Club (al di là dell’eliminazione in ottavi di finale, ciò che ha lasciato interdetti i tifosi juventini è stata l’impotenza mostrata al cospetto delle ultime due avversarie incontrate nella kermesse), la Juve si è tuffata sul mercato in attesa del raduno alla Continassa, previsto per il 24 luglio.

A tenere banco, come del resto accaduto quanto meno dalla scorsa finestra invernale di scambi, è il destino di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ‘prigioniero’ del faraonico contratto da 12 milioni netti annui scattato nel luglio del 2024 e ancora valido fino al 30 giugno del 2026.

Protagonista della ‘solita’ – con riferimento alle due precedenti annate in bianconero – stagione altalenante in termini di prestazioni e gol, il serbo è chiaramente sul mercato. Come se servissero ulteriori conferme, queste sono arrivate proprio dal Mondiale per Club, che ha certificato la sostanziale non indispensabilità dell’attaccante nel progetto tecnico di mister Tudor.

Il problema però, è sempre lo stesso: chi può garantire alla Juve la somma richiesta (prima da Giuntoli, ora da Comolli) per una partenza del serbo che non sia foriera di una sanguinosa minusvalenza a bilancio? Le pretendenti sull’ex Fiorentina, una volta numerose, si sono via via diradate. Lo stesso Arsenal, club estimatore della prima ora, si è defilato, spaventato dal rapporto costi-benefici dell’eventuale operazioni.

Con la situazione Kolo Muani ancora da definire col PSG (con tutta probabilità il francese non inizierà coi compagni il ritiro alla Continassa), urge l’acquisto immediato di almeno un attaccante centrale. Se non due, addirittura.

Dal Napoli alla Juve: ecco il nuovo bomber

Come riferito dal quotidiano ‘La Stampa‘ che ha fatto il punto della situazione sul parco attaccanti della ‘Vecchia Signora‘, sono diverse le piste seguite dalla dirigenza bianconera per trovare un degno compagno di reparto alla stella Jonathan David, arrivato a costo zero qualche settimana fa.

Oltre ai sempreverdi profili di Hojlund e Sancho, la Juve starebbe sondando il terreno per Benjamin Sesko (vecchio obiettivo del Milan) ma soprattutto per Darwin Núñez, l’attaccante uruguaiano del Liverpool che fino a pochi giorni fa sembrava destinato al Napoli. Avendo poi il club azzurro virato su Lorenzo Lucca – seguito peraltro dalla stessa Juve – si è liberata la possibilità di arrivare al sudamericano. A maggior ragione ora che i Reds hanno sostanzialmente definito l’arrivo, per 60 milioni, di Ekitike dall’Eintracht Francoforte.

Sulla scia di quanto ribadito anche da ‘Calciomercato.it’, l’affare tra Juve e Liverpool per Núñez potrebbe chiudersi con un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Gli intermediari sono al lavoro per trovare una soluzione, sebbene resti di difficile compromesso trovare un accordo sulla valutazione complessiva del bomber, che gli inglesi stimano addirittura in 80 milioni come costo del cartellino.