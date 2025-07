Sorpresa Miralem Pjanic: l’ex centrocampista di Roma e Juventus potrebbe avere una nuova chance in Serie A grazie alla chiamata di un altro club.

Vi sono calciatori, nel panorama internazionale, che mantengono altissime dosi di tecnica individuale e di qualità di gioco anche superati ampiamente i 30 anni di età. Basti pensare a fuoriclasse come Leo Messi o Cristiano Ronaldo, che non intendono affatto smettere e proseguono a buonissimi livelli la loro carriera.

Un altro calciatore di questo stampo, attualmente svincolato, è Miralem Pjanic. Uno dei centrocampisti più tecnici visti in Serie A negli ultimi vent’anni. Piede educatissimo, grande visione di gioco e capacità incredibile di battere le punizioni. Il bosniaco è esploso a livello internazionale proprio in Italia, giocando prima con la Roma e poi alla Juventus.

Pjanic oggi ha 35 anni ma non ha assolutamente voglia di smettere. La sua ultima esperienza con la maglia del CKSA Mosca è terminata da poco e l’ex bianconero sta cercando una nuova soluzione per proseguire nel calcio che conta. Incredibile ma vero, l’ultima opzione potrebbe riportarlo in Serie A, grazie all’interessamento di un nuovo club nei suoi confronti.

Fabregas pazzo di Pjanic: ultima grade occasione al Como per il bosniaco

Il club italiano che sembra poter rilanciare Pjanic è il Como. Alcune recenti voci fanno sapere come la società lombarda abbia aperto un dialogo, per ora soltanto informale, con l’entourage del centrocampista classe ’90. Tutto grazie alla mediazione di Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como.

Lo spagnolo è un grande estimatore di Pjanic; i due non si sono mai incrociati direttamente in campo, ma nonostante ciò Fabregas vede il bosniaco come un tassello intrigante per la propria rosa. Il Como sta costruendo una squadra molto giovane e di prospettiva, come confermano gli ingaggi di talenti esteri quali Baturina, Kuhn e Jesus Rodriguez. Ma l’avvento di un elemento d’esperienza e di qualità in mezzo al campo potrebbe essere apprezzato.

Fabregas vuole impostare il suo Como con un modulo offensivo e ricco di calciatori di qualità. In mediana vanta già la presenza di talenti come Nico Paz o Maximo Perrone, ma l’inserimento di Pjanic completerebbe il tutto, mettendo in cabina di regia un calciatore che in Italia ha già regalato grosse emozioni in passato.

Per Pjanic sarebbe un graditissimo ritorno nel nostro calcio dopo cinque anni. Nel 2020 prese la decisione, poi tutt’altro che fruttuosa, di lasciare la Juventus per trasferirsi al Barcellona. Peccato che il bosniaco non ha mai trovato il feeling giusto con il club catalano. Le successive esperienze tra Besiktas, Sharjah e CSKA hanno dimostrato quanto Pjanic non abbia perso per strada la propria qualità tecnica e che fosse ancora adatto al calcio che conta.