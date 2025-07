Può essere spaventoso ritrovarsi con un serpente in casa ma se si nota questo dettaglio, vuol dire che il pericolo è davvero reale.

In estate, si sa, non è raro ritrovarsi blatte, cimici, zanzare, formiche, mosche in casa. Ma è possibile che entrino nella propria abitazione anche altri ospiti indesiderati come ad esempio i serpenti.

In particolare c’è un dettaglio che può indicare la presenza di un serpente nei muri di casa. Non bisogna sottovalutarlo perché i rischi che si corrono sono alti.

Il dettaglio che può indicare la presenza di un serpente in casa

In estate quando si cammina per strada o in mezzo all’erba alta non è raro imbattersi in un serpente, soprattutto nei luoghi esotici. Tuttavia è possibile trovarsi questi rettili spaventosi anche in casa (e non è raro come invece si pensa).

Questi infatti potrebbero ritrovarsi in casa per cercare rifugio, ad esempio in inverno, oppure un pasto. E così questo è successo ad esempio negli Stati Uniti dove una donna ha ritrovato una dozzina di serpenti enormi nella casa in Colorado che aveva comprato da poco. La donna, Amber Hall, ha raccontato che non aveva neppure completato il trasloco quando ha scoperto il primo rettile nel suo garage.

E nei 10 giorni successivi alla scoperta iniziale ne ha trovati altri 10! Il suo cane si era accorto della presenza dei serpenti mentre la donna stava svuotando cartoni e valigie. Nel muro dove aveva sentito e visto strisciare il primo, ha trovato un vero e proprio covo di serpenti e ha deciso così di chiamare una ditta specializzata per disinfestare l’abitazione, senza bisogno di sopprimerli. La donna continua ad essere comunque molto preoccupata e spaventata, ed anche i suoi figli. Per evitare di ritrovarsi uno o più serpenti in casa, ecco allora delle semplici azioni preventive:

mantenere ben curata la vegetazione intorno casa, dove i rettili potrebbero nascondersi

sigillare eventuali crepe nelle fondamenta della casa

posizionare schermi su eventuali prese d’aria esterne o tubazioni, dove i rettili potrebbero cercare rifugio, spesso quando fa freddo

Il segnale per accorgersi della presenza di un serpente in casa potrebbe essere sentire un rumore simile a quello della carta increspata o di un lento graffio. Quindi se si ascoltano, i serpenti potrebbero essere già dentro casa e potrebbe rendersi necessaria una disinfestazione.