Mai dimenticare di pulire questa parte del bagno, è talmente sporca da aver cambiato completamente colore: ora è sicuramente gialla.

Il bagno è uno degli ambienti di casa in cui si passa una buona parte del proprio tempo. Non solo è il luogo in cui ci andremo a dedicare alla nostra igiene personale, ma spesso è anche il posto ideale dove rifugiarci per qualche minuto, concedendoci un po’ di relax lontano da tutti.

Ovviamente, proprio perché dal bagno ci sarà un continuo via vai, che tenderà ad accumulare nel giro di poco, una grand quantità di sporco, che, se non pulito adeguatamente può dare vita alla formazione di germi, batteri e anche cattivi odori per nulla gradevoli. Proprio per questo, sarà molto importante che all’interno del bagno venga fatta sempre una pulizia profonda, senza tralasciare nulla.

In questa parte del bagno nessuno ci guarda mai, è talmente sporca da aver cambiato anche colore

Nel momento in cui si esegue una pulizia del bagno, sarà importante che tutti gli elementi vengano igienizzati in modo adeguato, ma che soprattutto, non venga trascurata nessuna parte. Ebbene, stando a quello che dice Mattia Alessio, famoso esperto di pulizie su Instagram, che conta tantissimi follower, nel bagno c’è un punto che viene spesso dimenticato e che accumula tantissimo sporco: la guarnizione della doccia.

Attraverso il suo profilo ufficiale @lacasadimattia, viene mostrato proprio come quel punto del bagno nessuno lo pulisca mai a dovere e di conseguenza di quanto sporco si riesca ad accumulare in una zona spesso dimenticata. Non solo un ricettacolo di muffa, residui di acqua e sapone, ma anche un colore giallino, che non è affatto bello da vedere.

Ed ecco che però Mattia mostra anche la soluzione perfetta per risolvere il problema. Basta un flacone spray, candeggina e uno spazzolino da denti. Si dovrà riempire il flacone con la candeggina, vaporizzare sulla zona e dopo aver fatto agire, si dovrà strofinare con lo spazzolino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa di Mattia (@lacasadimattia)

Ed ecco che senza particolari fatiche, la guarnizione sarò tornata pulitissima e non avrà più quel colore terribile. Ovviamente, per evitare che la situazione si ripresenti di nuovo, sarà importante eseguire questa operazione almeno un paio di volte al mese, soprattutto se la doccia viene usata spessissimo.