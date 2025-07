La telenovela estiva su Victor Osimhen ha preso una piega inquietante. Al centro dell’ennesimo intreccio di mercato, tra trattative e pressioni, stavolta sono emersi messaggi gravi rivolti direttamente al presidente del Napoli e al figlio. Un tifoso turco, esasperato dalla situazione, avrebbe scritto su WhatsApp delle minacce al figlio di Aurelio De Laurentiis, Edoardo, per spingerli a concludere la cessione di Osimhen al Galatasaray.

🚨Galatasaray-Osimhen mevzusunda iş farklı yerlere gitmeye başladı… Yurt dışında yaşayan öfkeli bir Galatasaray taraftarı, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in oğlu Edoardo’ya WhatsApp’tan sinkaflı ifadeler kullandı ve tehdit etti. Edoardo da taraftara küfürle karşılık verdi… pic.twitter.com/YzWQRzXaWQ — Samet Çayır (@Sametcayir) July 14, 2025

Galatasaray in pressing: 75 milioni da trattare

Il club turco da settimane è sulle tracce dell’attaccante nigeriano. Dopo il no di Osimhen all’Al Hilal e gli interessamenti da parte di Juventus e Premier League, è stato proprio il Galatasaray a intensificare i contatti con il Napoli.

La società di Istanbul avrebbe chiesto una dilazione del pagamento dei 70-75 milioni di euro richiesti da De Laurentiis, cifra che il Napoli non intende abbassare. L’obiettivo dei turchi è trovare una formula compatibile con le proprie disponibilità, ma la trattativa è in fase di stallo.

Il messaggio privato: minacce via WhatsApp ai De Laurentiis: “Lasciate partire Osimhen!”

Come riportato dal giornalista turco Samet Çayır di fanatik.com, nelle ultime ore un tifoso del Galatasaray avrebbe contattato in privato padre e figlio De Laurentiis con messaggi minatori. L’autore si sarebbe presentato come appartenente alla mafia turca, intimando la cessione di Osimhen con toni pesantissimi: in caso contrario, avrebbe promesso “ripercussioni gravi”.

Un episodio che ha allarmato la dirigenza napoletana e che rischia di avere anche conseguenze legali e diplomatiche, se verranno approfondite le responsabilità dell’autore.