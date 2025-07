L’ultima notizia che riguarda Michael Schumacher ha lasciato senza parole i tifosi nostalgici dello sfortunato ex pilota della Ferrari.

Michael Schumacher è entrato da tempo nella leggenda. Non solo per il destino sventurato che lo ha portato ad essere un vero e proprio caso internazionale dal punto di vista di cronaca. Ma soprattutto per i suoi numerosi trionfi nel motorsport e nel mondo della Formula 1.

Il tedesco è ancora oggi record-man (assieme a Lewis Hamilton) di titoli mondiali di F1, in particolar modo durante l’epopea vincente alla Ferrari. Un vero e proprio fuoriclasse delle quattro ruote, capace di dominare per più di un decennio i circuiti di tutto il mondo. Peccato che nel 2013, poco dopo il ritiro dalla corse, il noto incidente sciistico a Meribel abbia stravolto totalmente la sua esistenza, costringendolo alla privacy più totale.

Schumacher, da pilota di altissimo livello qual è stato, amava anche le due ruote. I motori in generale erano il suo pane quotidiano, senza dimenticare qualche accenno a sport molto diversi, come il calcio o il tennis. Ma proprio una notizia riguardo una moto a cui era legatissimo sta facendo il giro del web in queste ore.

In vendita all’asta la rarissima Honda CBR 1000RR di Michael Schumacher

A Schumacher fu donata una splendida e rarissima Honda CBR 1000RR SC59, moto sportiva non certamente facile da replicare. Un modello costruito nel 2010 ma modificato proprio in onore del Kaiser dalla non è una sportiva qualsiasi. Nata nel 2010, è stata trasformata in un’arma da pista dalla Holzhauer Racing Performance.

Un bolide di colore rosso, simil Ferrari, dove capeggia il numero 77. Schumi l’ha guidata molto spesso in pista, facendo anche numerose prove per capire se fosse il caso di tentare un’avventura anche nel motomondiale. Ma oggi questo pezzo raro è stato messo all’asta.

La Honda sarà battuta all’asta dalla casa internazionale RM Sotheby’s tra il 23 e il 30 luglio all’interno della rassegna “The Champions – Schumacher and F1 Legends”, dove per l’appunto saranno proposti in vendita agli appassionati ed ai collezionisti diversi cimeli appartenuti al mitico pilota tedesco. Il prezzo dovrebbe aggirarsi, invece, tra i 25.000 e i 35.000 euro.

Le caratteristiche della moto sono incredibili; la CBR 1000RR SC59 di Schumacher non è omologata per circolare in strada. Mantiene una centralina elettronica avanzata, che gestisce il controllo di trazione, l’anti-impennata e il controllo di derapata. Un mezzo in pieno stile racing, che prevede la presenza anche di casco e guanti firmati dallo stesso pilota.

Un pezzo pregiato per tutti coloro che amano le moto e che soprattutto vogliono mantenere un ricordo concreto legato a Michael Schumacher. Una moto, la Honda in questione, che non va guidata bensì venerata e mantenuta come un pezzo da museo.