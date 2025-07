Va bene acquistare mobili di seconda mano, ma attenzione a non portare questi in casa: possono rappresentare un serio pericolo per il benessere di tutti.

Quando dobbiamo arredare casa, una delle prime cose che ovviamente facciamo, è quella di recarsi nei più grandi negozi di arredamento e scegliere le diverse soluzioni che più si adattano ai nostri gusti, alle esigenze di casa e anche agli spazi in cui andranno collocati i vari mobili. Tuttavia, anche a causa di costi sempre più alti, c’è un altra tipologia di vendita che non possa mai di moda: quella dei mobili di seconda mano.

Che siano fiere di paesi, eventi organizzati o veri e propri negozi fisici, sono diversi i motivi che spingono le persone a visitare questi posti. In primis c’è ovviamente il desiderio di poter risparmiare anche una considerevole somma di denaro, in secondo luogo, soprattutto per i veri intenditori, c’è anche la possibilità di poter portare in casa pezzi unici, rari e vintage, che offrono quel tocco in più.

Mobili di seconda mano, questi non si dovrebbero mai portare in casa: possono essere ‘pericolosi’

Spesso è possibile trovare davvero di tutti e in più di un’occasione si riusciranno a fare dei veri e propri affari. Tuttavia, c’è un aspetto che nessuno immagine e che in realtà non andrebbe sottovalutato, ossia che alcuni mobili di seconda mano possono portare in casa delle energie negative, mettendo in serio rischio l’armonia degli ambienti e a dire tutto questo è proprio il Feng Shui.

Il Feng Shui è una pratica cinese antichissima che serve a creare armonia tra l’ambiente e le persone che lo abitano. È un sistema di organizzazione dello spazio che mira a favorire il benessere, la salute, la prosperità e l’equilibrio energetico nella vita quotidiana. Secondo questa disciplina, ogni spazio ha un su flusso di energia ed applicando le sue regole correttamente, il Feng Shui aiuterà a farla defluire in modo adeguato.

Di conseguenza, mettere in casa alcuni mobili di seconda mano possono portare energie negative, soprattutto se hanno assorbito emozioni forti o eventi traumatici dalle persone che li hanno posseduti in passato. Ma quali sono nello specifico? Al primo posto troviamo i materassi, che assorbono l’energia delle persone che vi hanno dormito. Se chi li ha usati ha avuto problemi di salute, insonnia, stress o relazioni tossiche, quelle energie possono rimanere. Stesso discorso vale per poltrone e divani, che possono aver assorbito energia emotiva, specialmente se sono stati usati per lungo tempo o da persone malate o depresse.

Oggetti appartenuti a persone decedute, possono conservare l’energia del lutto o della sofferenza, se non “ripuliti” correttamente. Anche gli specchi antichi possono rappresentare un pericolo, in quanto riflettono e amplificano le energie dell’ambiente. Se lo specchio ha “visto” litigi, malattie o tristezza, potrebbe trattenere e diffondere quelle vibrazioni. Infine, anche giocattoli e culle sono da evitare, soprattutto se legati a esperienze tristi (come lutti infantili), possono trattenere energia molto delicata e sensibile.