Basta perdere ore ed ore per sbiancare le fughe nere sui pavimenti, da oggi è questo il mix vincente da provare: torneranno pulite senza alcuna fatica.

Per mantenere una casa sempre ben igienizzata, la pulizia del pavimento è una di quelle cose che non si dovrà mai trascurare. Mantenerlo sempre perfettamente curato, non solo esteticamente lo rende più bello e lo fa anche durare di più, ma permette soprattutto di eliminare tutto lo sporco accumulato e di neutralizzare eventuali germi e batteri.

Riuscire a mantenere un pavimento sempre ben pulito, per quanto possa sembrare una cosa semplice, in realtà non lo è. Si tratta di un’operazione non estremamente complicata, ma che lo diventa dal momento in cui la pulizia si andrà ad estendere anche alle fughe. Infatti, è proprio tra queste piccolissime ‘fessure’ che spesso si andrà ad accumulare uno sporco tale, da farle cambiare completamente colore.

È soltanto questo il mix perfetto per pulire le fughe nere del pavimento e per farle tornare perfette

Pulire le fughe del pavimento non è affatto semplice, oltre alla posizione scomodissima e che spesso fa stancare dopo pochi minuti, ci sarà bisogno di prodotti che, non solo non rovinino il pavimento, ma che agiscano sullo sporco eliminandolo del tutto. Ebbene, piuttosto che continuare ad andare per tentativi, è bene sapere che esiste il mix perfetto che scioglie subito lo sporco tra le fughe facendole tornare perfettamente pulite.

Per poter agire a fondo sullo sporco tra le piastrelle e per ottenere finalmente fughe perfette, basteranno 3 semplici ‘ingredienti’ ed il gioco è fatto. Nello specifico ecco cosa servirà:

Bicarbonato

Detersivo per piatti

Acqua

Aceto

Preparare in una ciotola una miscela di bicarbonato, detersivo per piatti e acqua, o aceto e mescolare fin quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati tra loro. Applicare la miscela ottenuta sulle fughe con uno spazzolino da denti e lasciare agire per circa 10 minuti. Passato il tempo necessario, strofinare le fughe con lo spazzolino e pulire con un panno in microfibra. Ora non resta che lavare, come si fa di solito, il pavimento per notare subito l’incredibile differenza. Basterà semplicemente questo passaggio e con soltanto 3 ingredienti finalmente le fughe saranno tornare perfettamente pulite in pochissimi minuti.