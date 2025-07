Anche Carlo Conti è rimasto scosso dalla tragica perdita che ha colpito un protagonista di Sanremo. Ecco cosa è successo.

Carlo Conti è stato il conduttore che ha preso il testimone di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo. L’ultima edizione della kermesse canora è stata un vero successo con canzoni che in radio si sentono ancora ora, a conferma che il direttore artistico ci ha visto bene.

Poche ore fa, però, è arrivata una tragica notizia che ha scosso anche il presentatore. Infatti un lutto molto grave ha colpito un protagonista dell’ultima edizione del Festival. Ecco cosa è successo.

Lacrime per un protagonista del Festival di Sanremo

Un protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo è stato colpito da un profondo lutto nelle ultime ore e tutto questo mentre era in tour con la sua band. Si tratta infatti del cantante Stash dei The Kolors, band molto amata che ha trionfato ad Amici e che negli ultimi anni sta macinando un successo dopo l’altro.

Il frontman della band nelle ultime ore ha subìto la grave perdita del caro nonno Domenico. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante napoletano su Instagram in una stories con una scritta bianca su sfondo nero e poche semplici ma toccanti parole: “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai” Nonostante questo grave lutto, la band molto amata continuerà il suo tour per l’Italia.

Le prossime tappe sono:

11 luglio: Firenze, Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

27 luglio: Este (Padova), Castello Carrarese

2 agosto: L’Aquila, Scalinata S. Bernardino

12 agosto: Santa Maria di Castellabate (Salerno), Villa Matarazzo

19 agosto: Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Fortezza di Mont’Alfonso

9 settembre: Sesto San Giovanni (Milano), Carroponte

16 settembre: Roma, Auditorium Parco della Musica

Stash ha dovuto affrontare già un lutto mentre era in tour: nell’estate del 2019 il frontman del gruppo aveva detto addio allo zio Jimmy, che aveva contribuito alla crescita artistica e musicale della band. Nel 2017, invece, ha detto addio all’altro suo nonno, Antonino, da cui ha ereditato il nome di battesimo.

Insomma, non è semplice affrontare una perdita così grave mentre si è in tour in tutta Italia ma nonostante questo, la band continuerà a far cantare e ballare tutti con i propri successi in giro per la nostra Penisola, anche nel segno di nonno Domenico, maestro di eleganza e di educazione per il cantante.