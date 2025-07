Dopo la prima settimana di ritiro arrivano le prime risposte dal campo. Maurizio Sarri lavora a Formello con una rosa molto ampia, deciso a provare diversi giocatori, per trovare gli uomini più adatti al suo 4-3-3. Al momento il dubbio più grande esiste in attacco, dove Dia sembra in vantaggio su Castellanos per una maglia da titolare. Nel ruolo di mezz’ala, le prove più interessanti hanno visto protagonista Belahyane, provato dal tecnico affianco a Rovella e Guendouzi.

L’altra novità riguarda Provstgaard, visto che, come ricorda Luigi Salomone, Romagnoli sarà indisponibile per squalifica nelle prime due di campionato: “La squadra lavora, Sarri sta cercando di trovare le idee migliori per adattare i calciatori al suo famoso 4-3-3, qualcosa dalla prima settimana è venuto fuori. Belayane mezz’ala, Provstgaard lo sta provando molto con Gila perché Romagnoli sarà squalificato. Non capisco a livello normativo come si possa non permettere nemmeno di prendere svincolati”.

Stefano Agresti sottolinea sul tema: “il provvedimento è punitivo, non è fatto per aiutare le squadre a risolvere problemi di debiti. Non ci sono club come la Lazio che si sono scontrati spesso con l’indice di liquidità”.

C’è un valore aggiunto nella lazio senza mercato secondo Nando Orsi: “Il valore aggiunto è sicuramente l’allenatore, tutte le squadre si vanno a rinforzare, la Lazio invece deve ripartire con gli stessi. I valori tecnici verranno fuori, le altre si rinforzano e la Lazio rimane la stessa che è arrivata settima”.

L’ex portiere della Lazio ricorda una figura storica della Lazio, Sergio Viganò, storico fisioterapista scomparso di recente: “Sergio Viganò ci ha lasciati, era un grandissimo fisioterapista storico della Lazio, una persona con cui potevi sempre parlare, una persona positiva. A livello lavorativo uno dei migliori in Italia”.