Operazione possibile tra Inter e Roma. Le due rivali sono in contatto in questi giorni per provare ad imbastire la trattativa concreta.

Allenatori nuovi, progetti nuovi e probabilmente anche diversi calciatori nuovi di zecca. Sia l’Inter che la Roma in vista della prossima stagione vogliono cambiare registro. Entrambe le squadre vengono da un’annata molto particolare, ricca di alti e bassi, di momenti deludenti e ripartenze brillanti. Ma ora è giunto il momento di voltare pagina.

Interessante la situazione dei nerazzurri, che hanno scelto un profilo giovane come Cristian Chivu per la propria panchina, come successore di Simone Inzaghi. Il romeno però, indicato da tutti come una soluzione poco innovativa, ha già messo le cosa in chiaro: non farà un copia-incolla dell’Inter vista negli scorsi anni, bensì porterà novità e idee differenti.

Solo la base di partenza sarà identica al recente passato. Ovvero l’utilizzo della difesa a tre, confermando l’assetto arretrato già visto all’Inter con Conte e Inzaghi. Tale soluzione passa anche dalle scelte di mercato, tant’è che dopo aver agito per rinforzare centrocampo ed attacco, la società nerazzurra potrebbe completarsi anche in difesa, con un tassello proveniente dalla Capitale.

L’Inter punta l’esubero giallorosso: tentativo per Hermoso

Nessuna rivoluzione in difesa per l’Inter. In vista della prossima stagione Chivu ripartirà dai punti fermi dello scorso anno, dai veterani Acerbi, De Vrij e Darmian, dalla crescita di Bastoni e dalla duttilità di Pavard. Ma per affrontare al meglio tutte le competizioni stagionali, i nerazzurri avrebbero bisogno di un sesto centrale da inserire in rosa.

Potrebbe servire un difensore di piede mancino, con caratteristiche simili a Bastoni, capace di giocare sia da ‘braccetto’ che da centrale puro. Il profilo ideale, a prezzi anche non elevati, potrebbe arrivare da Roma. L’idea si chiama Mario Hermoso, centrale spagnolo che non è affatto considerato un pezzo forte della rosa di Gian Piero Gasperini.

L’ex Atletico lo scorso anno è sbarcato in Serie A da svincolato, senza però convincere in maglia giallorossa. Tanto che da gennaio a giugno è stato ceduto in prestito al Bayer Leverkusen. Ora è tornato a Trigoria, ma soltanto di passaggio: l’Inter può approfittarne e cercare di accaparrarsi il classe ’95, assicurandosi un difensore forte fisicamente e dalla grande esperienza internazionale.

Per Hermoso la Roma chiede una cifra vicina ai 7 milioni di euro, per intenderci la stessa somma pagata dall’Inter per ingaggiare Nicola Zalaewski sempre dai giallorossi. Possibile però che nel mese di agosto, senza ulteriori offerte, la squadra di Gasperini abbassi le pretese o apra all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Hermoso era già stato accostato all’Inter più di un anno fa, quando aveva già deciso di lasciare l’Atletico Madrid a parametro zero.