L’Inter ha fatto il primo passo ufficiale per portare Ademola Lookman a Milano. Dopo i contatti informali di mercoledì, i nerazzurri hanno presentato un’offerta da 40 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta, però, ha giudicato insufficiente sia la cifra che la proposta strutturale. La richiesta resta ferma a 50 milioni, senza sconti.

Nonostante il muro iniziale della Dea, l’Inter ha già un’intesa con il giocatore e resta fiduciosa. Il nigeriano, attualmente ai margini del progetto bergamasco, spinge per il trasferimento e ha già fatto sapere di preferire l’Inter all’Atletico Madrid, che pure si era fatto avanti.

Ma sarà sufficiente per convincere Percassi? Sullo stato della trattativa ha fatto il punto Stefano Agresti, vice-direttore della Gazzetta dello Sport, intervenuto in diretta a Radio Radio Mattino – Sport e News.

Agresti: “Lookman vuole l’Inter. La trattativa è aperta, ma serve cautela”

Secondo Agresti, l’operazione è sì concreta, ma non ancora in fase avanzata: “Non c’è ancora nero su bianco, ma la sensazione è che la trattativa vada a buon fine”. La posizione del giocatore, però, potrebbe fare la differenza: “Lookman vuole andare all’Inter, non gode di grande considerazione a Bergamo e dopo un vecchio episodio con Gasperini i rapporti si sono raffreddati”.

“L’offensiva dell’Inter è importante, ma l’Atalanta fa il suo prezzo”

Agresti sottolinea il peso dell’operazione: “L’offerta è arrivata, ed è l’inizio di una trattativa seria. Potrebbe essere l’operazione più importante finora del mercato italiano”. Ma c’è un ostacolo concreto: la rigidità dell’Atalanta. “La distanza è di 10 milioni, ma l’Atalanta non è un club che accetta diktat. Se non si arriva a 50 milioni, il giocatore non parte”.

C’è comunque margine per trovare un’intesa: “È vero che i 50 milioni sono tanti, ma con i bonus l’Inter può avvicinarsi. Il prezzo non è irraggiungibile”. Tuttavia, Agresti avverte: “Bisogna chiudere in tempi brevi. Se la trattativa si trascina, rischia di degenerare. Le tensioni aumentano, l’operazione può imbastardirsi”.

Il polpaccio affaticato di Lookman, che ha saltato l’ultimo allenamento, non cambia i piani: “È un dettaglio, la vera questione è che il giocatore ha scelto l’Inter. E quando succede, qualcosa si muove”.

Lookman: una nuova freccia per l’arco di Chivu

La trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman è ufficialmente partita. C’è distanza, ma anche volontà. Se i bonus colmeranno il gap, e se il giocatore continuerà a spingere per la cessione, il trasferimento può concretizzarsi a breve. Come dice Agresti, “le sorprese sono sempre possibili, ma questa sembra destinata ad andare in porto”.