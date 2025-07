Anche Jannik Sinner rischia un clamoroso forfait a Wimbledon, dopo lo sfortunato problema muscolare di Dimitrov: le ultime sulle sue condizioni.

È stato ad un passo dalla clamorosa eliminazione a Wimbledon agli ottavi di finale, invece il destino ha letteralmente graziato Jannik Sinner. Il tennista azzurro ieri se l’è vista brutta, interpretando nel modo peggiore possibile il match contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Sinner è andato sotto di ben due set, perdendo col punteggio di 6-3 e 7-5 e subendo il gioco aggressivo e molto più spigliato di Dimitrov. Ma tutto è cambiato nel terzo gioco, quando il bulgaro sul punteggio di 2-2 ha incominciato a sentire un forte dolore al pettorale, uno strappo che gli ha impedito di continuare a giocare. Inevitabile il ritiro per il 34enne, che ha dunque consegnato la vittoria a tavolino a Jannik.

Una grande fortuna per il numero 1 al mondo, che sul campo aveva nettamente meritato la sconfitta. Ma le condizioni muscolari del suo rivale gli hanno permesso di superare l’ostacolo più difficile e qualificarsi ai quarti di finale, dove però servirà un Sinner ben diverso per sperare di proseguire la competizione.

Sinner, la botta al gomito lo preoccupa: le ultime sulle sue condizioni

Non solo Dimitrov; in questa assurda gara di Wimbledon anche lo stesso Sinner si era procurato un infortunio, pur continuando a giocare. Proprio nel primissimo game disputato, l’azzurro è scivolato sull’erba andando a sbattere con il gomito destro sul terreno. Una brutta botta che ha condizionato la gara di Sinner, soprattutto in fase di servizio.

Dunque anche Jannik non è al meglio della condizione e dovrà capire l’entità dell’infortunio, sperando non si tratti di nulla di rotto: “Una caduta piuttosto sfortunata. Ho guardato un po’ i video. Non mi è sembrata grave, ma l’ho comunque sentito parecchio. Soprattutto al servizio e al dritto. Lo sentivo. Un po’ di preoccupazione c’è, domani sicuramente faremo degli esami, una risonanza magnetica. La priorità è sicuramente quella di vedere come sta il gomito”.

Sinner, che ha utilizzato parole oneste ed assolutamente lusinghiere nei confronti di Dimitrov, nella giornata odierna effettuerà i controlli del caso per capire il livello della botta subita al gomito. Intanto ai quarti lo attende Ben Shelton, testa di serie numero 10 a Wimbledon ed avversario temibile, soprattutto dopo aver eliminato Lorenzo Sonego in rimonta.

Certo, per i fan di Sinner la gara di ieri è una brutta avvisaglia, che conferma quanto l’altoatesino non stia attraversando un momento brillante. Dall’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz continua ad avanzare dominando; ad oggi tra i due c’è una distanza netta almeno a livello atletico.