Brutte notizie per Tadej Pogacar e per il Tour de France in generale dopo le primissime tappe. Forfait ufficiale per uno dei migliori.

Gli occhi degli appassionati di ciclismo in questi giorni sono puntati sulla Francia, dove si sta svolgendo la gara a tappe più attesa dell’anno. Il Tour de France, edizione 2025, è partito sabato scorso da Lille e si concluderà il prossimo 27 luglio a Parigi. Ma nel frattempo la corsa è già entrata nel vivo.

Dopo due tappe, con l’ultimo arrivo a Boulogne sur Mer, si comincia a delineare la classifica generale. La maglia gialla è ad appannaggio di uno dei migliori ciclisti in competizione, l’olandese Mathieu van der Poel, capace di vincere la seconda tappa e strappare la testa della graduatoria al compagno di squadra Jasper Philipsen.

Doppia delusione invece in questo inizio di Tour per il favorito assoluto, ovvero Tadej Pogacar. Il campione in carica, in forza al team UAE Emirates, è arrivato secondo nella tappa numero due della competizione, perdendo per pochissimi secondi la maglia gialla ed accontentandosi di quella a pois. Allo stesso tempo Pogacar ha visto cadere uno dei suoi rivali migliori, per cui prova una grande stima.

Prima tappa disastrosa per Filippo Ganna: il ciclista azzurro si ritira dal Tour de France

La primissima tappa del Tour de France, quella che sabato ha riguardato la città metropolitana di Lille ed adatta ai velocisti, è divenuta un vero e proprio calvario per uno dei ciclisti italiani più ambiziosi in gara. Ovvero Filippo Ganna, corridore piemontese che è stato persino costretto al ritiro.

Il ciclista della Ineos Grenadiers è stato costretto a sventolare bandiera bianca a causa di una rovinosa caduta durante l’attraversamento di una rotonda e soprattutto un contatto con il britannico Sean Flynn. Ganna ha provato a ripartire dopo la caduta, ma il troppo dolore, soprattutto durante la scalata del Mont Cassel, ha fatto intendere che non potesse continuare a lungo.

Un infortunio che non permetterà a Ganna di tentare l’assalto alle gara crono, la sua specialità nel ciclismo, così come all’Italia di ritrovare un atleta vittorioso in una delle tappe della Grande Boucle. E pensare che il verbanese aveva conquistato solo una settimana fa il titolo nazionale a crono.

Gli italiani ora in gara al Tour sono dunque solo 10, visto il ritiro di Ganna. Si tratta dei vari Jonathan Milan, Simone Consonni, Edoardo Affini, Matteo Trentin, Alberto Dainese, Davide Ballerini, Simone Velasco, Vincenzo Albanese, Mattia Cattaneo e Gianni Moscon.