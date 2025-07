Il classico scolapiatti da cucina ha ormai le ore contate: ecco l’alternativa perfetta che riduce l’ingombro e si pulisce in un attimo, è comodo in ogni momento.

Quando siamo in cucina, sono diversi gli accessori che ogni giorno andremo ad utilizzare per svolgere anche i compiti più banali. Si tratta di piccolo o grandi oggetti, che ci aiutano a rendere più facili tutte le varie azioni che compiamo quotidianamente. Uno fra i più utilizzati, è sicuramente lo scolapiatti da lavello che aiuta a far asciugare le stoviglie una volta lavate.

A differenza dello scolapiatti che si trova all’interno dei pensili della cucina e che di conseguenza resta fisso, quello da lavello è decisamente più comodo perché si può sistemare all’occorrenza e riporre via quando poi non serve. Un’idea sicuramente pratica e che risolve il problema della mancanza di spazio che spesso si verifica in cucina.

Scolapiatti, addio al classico modello: ecco l’alternativa pratica e anche più facile da pulire

Ovviamente, ci sono tantissimi modelli di scolapiatti, c’è quello in plastica, quello in acciaio, quello a più ‘piani’ e anche quello con una semplice vaschetta di solo. Indipendentemente dalla tipologia però, c’è una problematica comune, ossia che spesso sono piuttosto ingombranti e non si sa dove riporli. Ebbene, finalmente arriva la soluzione geniale e si trova direttamente su Amazon.

L’alternativa perfetta si trova su Amazon al prezzo scontato di 20,99 euro ed è lo scolapiatti pieghevole e avvolgibile. Un’innovazione geniale, che permette di usarlo all’occorrenza e di metterlo via quando non serve. Quando è completamente aperto misura 43 cm x 35 cm, e una volta arrotolato occupa realmente pochissimo spazio. Il design arrotolato dello scolapiatti lo rende facile da pulire e conservare dopo l’uso. Risparmia spazio e assicura che l’area del lavello sia ordinata per dare alla cucina un aspetto ideale.

Si tratta di un oggetto multifunzionale, perché può essere utilizzato non solo come per asciugare, ma anche come tappetino isolante termico per pentole, perché ha una buona resistenza al calore. Si può anche stendere su un piano di lavoro della cucina per proteggerlo dai danni causati da oggetti caldi. Infine, può essere anche utilizzato come porta salviette, porta spugna e porta utensili da cucina. Un oggetto di alta qualità, infatti le estremità in silicone non scivolano mantengono meglio il supporto di scarico sul piano di lavoro, fatto interamente in acciaio inox è antiruggine e super facile da pulire, molto solido e stabile. La struttura è molto facile da rimuovere e quindi si adatta ad ogni tipo di lavandino.