Se anche tu sei solito riempire troppo il frigorifero soprattutto in estate dovresti smettere subito: ci sono dei rischi che devi assolutamente conoscere.

In estate, anche a causa delle temperature troppo alte, si tende a bere molto di più e spesso, si sente proprio il desiderio di qualcosa di fresco, che in qualche modo ci aiuti a combattere la calura che c’è fuori. Ecco perché il frigorifero, soprattutto in questo periodo, è sempre pieno di acqua e bibite fresche pronte per essere bevute.

Un altro motivo che sempre in questo periodo tende a farci riempire il frigorifero non solo di bibite ma anche di cibo, è il fatto che, viste le temperature elevate non si avrà la forza di recarsi a fare la spesa ogni giorno e quindi, si farà una spesa settimanale acquistando tutto il necessario, motivo per cui, ogni ripiano del frigorifero sarà strabordante di alimenti e tutto il necessario per i prossimi giorni.

Pessima idea quella di riempire troppo il frigorifero, nessuno immagina i rischi che si corrono

Nonostante avere il frigorifero pieno sia un gesto comune e in alcuni casi sembra anche essere particolarmente appagante, in realtà è una cosa che non andrebbe mai fatta per diversi motivi, ma soprattutto si possono correre dei rischi anche piuttosto seri che sono legati alla sicurezza alimentare, all’efficienza energetica e alla durata degli alimenti stessi.

Il primo motivo per cui il frigorifero non andrebbe mai riempito troppo riguarda la circolazione dell’aria. Il frigo, infatti, funziona facendo circolare aria fredda. Se è troppo pieno, l’aria non riesce a muoversi correttamente, di conseguenza la temperatura non è uniforme, alcuni cibi rischiano di rimanere a una temperatura troppo alta e maggiore è rischio di deterioramento o contaminazione batterica.

C’è poi il fattore del consumo energetico, un frigorifero caricato troppo lavora di più per mantenere bassa la temperatura, di conseguenza il compressore si attiva più spesso ed ecco che aumenta il consumo elettrico. Infine, i ripiani non sono progettati per sopportare un peso eccessivo, provocando quindi una rottura e avendo anche difficoltà nel prendere o vedere cosa c’è dentro. Quindi, prima di pensare di avere nuovamente un frigo che straborda di alimento e bevande, meglio pensarci su due volte, solo così si eviteranno rischi inutili.