Chi non sa ancora dove andare quest’estate, può prenotare in questa località che ha la spiaggia più bella d’Europa e street food a 5 euro.

È appena cominciato luglio, eppure in tanti non sanno ancora dove andare per le vacanze estive. Molti infatti vogliono approfittare delle offerte last minute per risparmiare. In effetti spesso si pensa, erroneamente, che per vivere delle vacanze da sogno si debba prenotare per tempo nelle località esotiche, come Maldive, Messico o Cuba.

In realtà ci si può divertire e rilassare anche in questa località più economica che ha la spiaggia più bella d’Europa e dove poter mangiare dell’ottimo street food a 5 euro. Ecco di quale si tratta.

La località con la spiaggia più bella d’Europa

Quando si pensa alla perfetta vacanza estiva, la mente viaggia subito verso grandi e ombrose palme e spiagge di sabbia bianca dei paradisi tropicali. Eppure non tutti possono permettersi vacanze in questi posti. In realtà è possibile vivere un’estate indimenticabile anche in un posto molto vicino a noi che ha la spiaggia più bella d’Europa.

Acque cristalline, fondali bassi di sabbia bianca in cui divertirsi anche con i più piccoli, è quello che si può trovare infatti nella bellissima isola di Cipro ed in particolare in quella che è stata premiata nel 2024 come la spiaggia più bella d’Europa, vale a dire la spiaggia di Nissi.

Si presenta con un litorale di 600 metri con sabbia bianca, fondali sabbiosi, un mare trasparente con acqua calda (la temperatura può arrivare a 27 gradi a giugno e a 29-30 a luglio e agosto). Nei dintorni di questa meravigliosa spiaggia, è possibile alloggiare in diverse struttura a prezzi molto competitivi: si possono trovare camere doppie a 100 euro a notte in alta stagione ed alberghi di lusso a massimo 250 euro a notte.

Per un pasto completo, poi, si possono spendere 15-20 euro mentre per lo street food appena 5 euro. Vicino la spiaggia più bella d’Europa ci sono diverse cose da fare: a mezz’ora a piedi, ad esempio, si trova il parco acquatico WaterWorld Themed Waterpark. A 30 km di distanza, invece, la città di Famagosta, famosa per la sua storia antichissima e le testimonianze della dominazione veneziana e della successiva dominazione turca. Sempre per gli appassionati di storia, si consiglia di visitare la città di Salamina.

Per arrivare alla spiaggia paradisiaca di Nissi, bisognerà raggiungere l’aeroporto internazionale di Larnaca. Ci sono diversi collegamenti da città italiane come Milano, Roma, Napoli e Bologna. Dall’aeroporto saranno sufficienti 40-50 minuti di viaggio in auto o con i mezzi pubblici per arrivare a destinazione. Insomma, chiunque debba ancora prenotare le vacanze estive, può considerare la bellissima Cipro.